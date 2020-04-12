لأول مرة منذ 100 عام.. غلق كنيسة القيامة بالقدس في عيد الفصح.. فيديو

عرضت فضائية "سكاى نيوز"، تقرير مصورا عن كنستي "القيامة" و"المهد"، يشير إلى واقعة شهدتها لأول مرة كنيسة القيامة ومنذ قرن حيث تم إخلاء ساحاتها بالقدس القديمة من الاحتفالات والتجمعات في أيام عيد الفصح.







وأشار التقرير إلي أن قداس العيد انتقل من الكنائس إلى المنازل فى ظل انتشار فيروس كورونا، موضحا أن كنيسة القيامة تقدم بث مباشر للصلاة حتى تصل الاحتفالات والصلوات للجميع داخل منازلهم.





وأكد مراسل "سكاى نيوز"، أن الأمر لم يقتصر على غلق كنيسة القيامة فقط، بل أيضا كنيسة "المهد" بيت لحم أُغلقت أبوابها أيضا فى عيد الفصح، موضحا أنها لم تستقبل أى زوار منذ قرابة الـ 40 يوما.





ويطلّ عيد الفصح والعالم يعيش فى عزلة بين جدران المنازل تخوفا من انتشار الفيروس الذى تواجهه الدول بكل السبل لتقوض من حركة انتشاره بعد أن تمدد فى ربوع دول العالم مخلفًا ملايين الإصابات والوفيات.









وتحتفل الطوائف المسيحية التي تتبع التقويم الغربي من الكاثوليكال والبروتستانت بعيد الفصح أو عيد القيامة اليوم الأحد، بينما يحتفل المسيحيون الأرثوذكس بالعيد في 19 من الشهر الجاري، وأوردت الوكالة أن 6 من رجال الدين فقط، سيحضرون القداس الذي سيترأسه المدبر الرسولي لبطريركية القدس للاتين المطران، بييرباتيستا بيتسابالا، داخل الكنيسة، مقابل نحو 1500 شخص حضروه العام الماضي.