لأول مرة منذ 100 عام.. غلق كنيسة القيامة بالقدس في عيد الفصح.. فيديو

عرضت فضائية "سكاى نيوز"، تقرير مصورا عن كنستي "القيامة" و"المهد"، يشير إلى واقعة شهدتها لأول مرة كنيسة القيامة ومنذ قرن حيث تم إخلاء ساحاتها بالقدس القديمة من الاحتفالات والتجمعات في أيام عيد الفصح.
وأشار التقرير إلي أن قداس العيد انتقل من الكنائس إلى المنازل فى ظل انتشار فيروس كورونا، موضحا أن كنيسة القيامة تقدم بث مباشر للصلاة حتى تصل الاحتفالات والصلوات للجميع داخل منازلهم.
وأكد مراسل "سكاى نيوز"، أن الأمر لم يقتصر على غلق كنيسة القيامة فقط، بل أيضا كنيسة "المهد" بيت لحم أُغلقت أبوابها أيضا فى عيد الفصح، موضحا أنها لم تستقبل أى زوار منذ قرابة الـ 40 يوما.