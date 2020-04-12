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سيارات

1000 درهم غرامة لمن لا يرتدي الكمامة أثناء القيادة في دبي

الأحد 12/أبريل/2020 - 04:51 م
صدى البلد
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أماني نوار
تحرص شرطة دبي على تطبيق تعليمات السلامة والامانة والوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.


وأعلنت شرطة دبي عن توقيع مخالفات كبيرة على عدم ارتداء الكمامات داخل السيارة وتبلغ ألف درهم وذلك وفقا لما قرره النائب العام .


كما ينص القرار على تغريم المخالف من المرة الأولى وذلك رغم إرسال مخالفة تحذيرية للسيارة ولكنها تحذيرية فقط.


وتنص اللائحة على تغريم المخالف الذي لا يرتدي كمامة طبية في الأماكن المغلقة أو من لا يراعي مسافة التباعد ألف درهم. 


وناشدت شرطة دبي جميع المقيمين أو المواطنين بضرورة اتخاذ كافة إجراءات السلامة والالتزام بالتعليمات من أجل الحفاظ على الصحة العامة.
 

يذكر أن وزارة الصحة الاماراتية أكدت أنها سجلت شفاء 170 حالة جديدة من كورونا ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 588 حالة، بينما وصل إجمالي عدد الإصابات بكورونا إلى 3736.


وأوضحت المتحدثة باسم القطاع الصحي لدولة الإمارات فريدة الحوسلي،  أن هناك 13 مركزا للفحص عن طريق المركبات في مختلف إمارات الدولة.
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