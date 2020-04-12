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محافظات

للوقاية من كورونا.. غلق وتشميع 8 محال وفض الأسواق المخالفة في البحيرة

الأحد 12/أبريل/2020 - 04:51 م
غلق وتشميع ٨ محلات
غلق وتشميع ٨ محلات
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جمالات الدمنهوري
واصلت الأجهزة التنفيذية المختصة بمحافظة البحيرة أعمالها فى اتخاذ التدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

وشدد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، على ضرورة تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمحال العامة ومنافذ بيع السلع  للتأكد من توافر وجودة المعروضات والإعلان عن الأسعار، لمنع التلاعب ومكافحة الاحتكار وضبط الأسواق، مع المتابعة المستمرة لالتزام المحال بتطبيق القرارات الاحترازية التى اتخذتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد ومنها غلق المحلات خلال المواعيد المحددة والالتزام بالحظر.

وناشد المحافظ المواطنين ضرورة الالتزام بالتعليمات والإرشادات الوقائية والحرص الدائم على تطهير وتعقيم المنازل وتجنب النزول إلى الشوارع والبقاء في المنازل  حفاظا على سلامتهم  وصحتهم.

وفي هذا الإطار شنت الوحدات المحلية بمراكز  كفر الدوار وكوم حمادة والدلنجات عدة حملات مكبرة بالتنسيق مع أقسام الإشغالات وإدارات البيئة والرقابة والمتابعة وشرطة المرافق أسفرت عن غلق وتشميع عدد ٨ محال لمخالفتها القرارات الخاصة بمواعيد الغلق بنطاق قرية زُهرة بكفر الدوار كما تم غلق مقهى ومصادرة مشتملاتها لمخالفتها قرار الحظر .

كما أسفرت الحملات عن فض وإلغاء عدة أسواق للخضر والفاكهة بنطاق قرى كوم حمادة ( واقد - بريم - بيبان بطود - الصواف) كما تم غلق سوق المواشي بكوم قرطاس بالدلنجات وأيضا إزالة الأسواق بقرية الوفائية والاكتفاء بالبيع والشراء من خلال منافذ البيع والمحلات فقط.
للوقاية من كورونا.. غلق وتشميع 8 محال وفض الأسواق المخالفة في البحيرة
للوقاية من كورونا.. غلق وتشميع 8 محال وفض الأسواق المخالفة في البحيرة
للوقاية من كورونا.. غلق وتشميع 8 محال وفض الأسواق المخالفة في البحيرة
للوقاية من كورونا.. غلق وتشميع 8 محال وفض الأسواق المخالفة في البحيرة
للوقاية من كورونا.. غلق وتشميع 8 محال وفض الأسواق المخالفة في البحيرة
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