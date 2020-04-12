نائبة تطالب رئيس البرلمان بتسريع مناقشة قانون المسئولية الطبية

طالبت الدكتورة إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، الدكتور علي عبد العال، بضرورة التوجيه بتسريع مناقشة قانون المسئولية الطبية، خاصة وأن الظرف الحالي يدعو لهذا الأمر.





وأشارت النائبة في بيان لها، إلى أن إقرار القانون من شأنه أن يساهم فى حل مشكلة متعلقة بالأطباء والمرضى، فيما يتعلق بتحديد الخطأ الطبى والتقصير والإهمال الذى يترتب عليه مسئولية جنائية، والمضاعفات التى يتحملها الطبيب.





وأكدت أن القانون من شأنه أيضا النهوض بالفريق الطبى وتحديد اختصاصاته وواجباته، وحفظ حقوقه حتى يعمل فى جو آمن، وكل ذلك ينعكس لصالح المريض، ويضمن حقوق المريض أيضا.



