كيا تفتتح فرعين جديدين للصيانة السريعة بالقاهرة والإسكندرية

أ علنت شركة EIT وكيل سيارات كيا فى مصر عن افتتاح فرعين جديدين للصيانة السريعة فى كل من محافظة القاهرة بإحدى محطات الوقود (موبيل) بمنطقة التجمع الخامس، وفى محافظة اسكندرية فى محطة وقود موبيل بمنطقة ميامى.





وأكدت الشركة اهتمامها بالتوسع فى افتتاح مراكز الصيانة الجديدة لضمان الوصول لعملاء كيا فى كافة الأماكن لتسهيل تقديم خدمات الصيانة السريعة.





وطبقا للإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة لضمان عدم انتقال العدوى وانتشار فيروس كورونا، تحرص كيا على سلامة عملائها من خلال تأكيدها على استخدام مجموعة من الأدوات الوقائية التى تستخدم أثناء عمليات الصيانة لتغطية مقابض الأبواب وعجلة القيادة ومقعد السائق وناقل الحركة وكافة الأجزاء التى يمكن لمسها من خلال فرق الصيانة لضمان الحفاظ على سلامة عملائها وأيضا العاملين، الذين يمارسون عملهم بارتدائهم لاغطية الوجه الطبية والقفازات ويحصلون على تعقيم كامل لهم قبل البدء فى أعمال الصيانة وفور الانتهاء منها.





كما قامت كيا بنقل أماكن الاستراحات فى بعض الفروع والتى يستخدمها العملاء للانتظار لحين الانتهاء من الخدمة المطلوبة الى خارج المراكز فى الهواء لضمان وجود مساحات واسعة بين المنتظرين للحد من التجمع والاختلاط وتوفير تنفس جيد خلال فترة التواجد بالمركز.





وأعلنت كيا مواعيد العمل بمراكز الخدمة من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثالثة عصرا، من الأحد للخميس من كل اسبوع التزاما بقرار حظر حركة المواطنين مع غلق المراكز يومي الجمعة والسبت التزاما بقرارات الحكومة بشأن غلق المحال الخاصة بالأنشطة الحرفية والتجارية خلال اليومين.