تويوتا تكشف عن سيارتها الجديدة C-HR

كشفت شركة تويوتا عن نسخة جديد SUV صغيرة من سيارتها C-HR المصممة على قاعدة طراز ياريس الهاتشباك كموديل 2021.

ويظهر الطراز الجديد من خلال التجارب في شمال أوروبا على أرض مرتفعه لتجربة السيارة ،وتأكد من انها خالية من عيوب التصنيع .

واكدت الشركة أن النسخة الجديدة ستظهر لأول مرة في النصف الثاني من عام 2020 ، وسوف تنافس رينو كابتور وبيجو 2008 وأوبل موكا .

يذكر أن أعلنت شركة تويوتا اليابانية الكشف عن إصدار خاص جديد من السيارة الهاتشباك المدمجة الخاصة بها باسو، المخصصة للسيدات ، والتي هي في الأساس سيارة دايهاتسو بوون تم تحديثها.

كما أطلقت الشركة اسم باسو مودا شارم على الاصدار الخاص ، وهو يستند على إصدار مودا من الهاتشباك، وهو مصمم لجذب المشتريات النساء، وهي متاحة للشراء منذ 7 أبريل في اليابان، وتتميز بترقيات عديدة في التصميم والراحة، وأكثرهم وضوحًا هو الطلاء الوردي المعدني الجديد.

وسيحصل ويحصل الاصدار الخاص على جلد صناعي وأغطية قماشية مع لمسات ملونة للمقاعد، في حين أن مقعد السائق مُسخن، وتحتوي السيارة على حزمة Navi Ready مع شاشة عرض بانورامية .