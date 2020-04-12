فرصة لمشاهدة الفيلم المغربي أفراح صغيرة لدعم البقاء في المنزل

وتدور أحداثه حول نوفيسة البالغ من العمر 17 سنة، و بعد وفاة والدها أصبحت مضطرة على الانتقال مع امها عند لالة امينة زوجة كبار الشخصيات من المدينة المنورة بتطوان صداقة قوية جدا سوف تولد على الفور بين نوفيسة وفتومة بنت لالة امينة فتاتان يعدون بعدم ترك بعضهم البعض مرة اخرى، حتى تكتشف فيه فطومة ان نوفيسة تخفي خطوبها.





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