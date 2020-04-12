فرصة لمشاهدة الفيلم المغربي أفراح صغيرة لدعم البقاء في المنزل

يوفر المركز السينمائي المغربي على مدار الأسابيع الماضية عددا من الأفلام المميزة لدعم البقاء في الحجر الصحي المنزلي.
ويقدم المركز خلال الـ48 ساعة الحالة وحتى غدا الأثنين فرصة لمشاهدة فيلم "أفـــــراح صغـــــيرة" للمخرج محمد الشريف الطريبق.
الفيلم مدته 85 دقيقة ، وهو من إنتاج عام 2015.
الفيلم مدته 85 دقيقة ، وهو من إنتاج عام 2015.
وتدور أحداثه حول نوفيسة البالغ من العمر 17 سنة، وبعد وفاة والدها أصبحت مضطرة على الانتقال مع امها عند لالة امينة زوجة كبار الشخصيات من المدينة المنورة بتطوان صداقة قوية جدا سوف تولد على الفور بين نوفيسة وفتومة بنت لالة امينة فتاتان يعدون بعدم ترك بعضهم البعض مرة اخرى، حتى تكتشف فيه فطومة ان نوفيسة تخفي خطوبها.
للمشاهدة:
https://vimeo.com/406331964/0bc9391764?fbclid=IwAR2LcpJvxXMh4ZnOg4Lu5IzHmddgP-14A5217WaB-Elma9qxLXcsVLQ_BeY