غبور تدفع بمركبات حديثة بمعدات رش لمواجهة كورونا .. شاهد

في إطار الجهود المبذولة من الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا في مختلف محافظات مصر، وانطلاقا من دورها المستمر في دعم مجهودات الدولة وحرصا على سلامة الشعب المصري، قامت شركة غبور وكيل شركة بجاج الهندية بتقديم الدعم اللازم لمختلف محافظات مصر وذلك من خلال تجهيز عدد من المركبات ثلاثية العجلات – موديل ماكسيما كارجو – بمعدات رش متخصصة في عملية التطهير واسعة النطاق بهدف الدفع بها للمساعدة في تطهير وتعقيم كافة المناطق وبالأخص المناطق التي يصعب الوصول إليها وذلك لمنع انتشار فيروس كورونا.

قامت شركة غبور بالدفع بعدد 2 من المركبات ثلاثية العجلات – موديل ماكسيما كارجو – المجهزة بمعدات الرش لدعم محافظة الغربية، وجاري أيضا الدفع بمجموعة اخري من المركبات المجهزة لدعم و مساندة مختلف المحافظات.

يأتي ذلك في إطار التعاون المستمر بين أجهزة الدولة والقطاع الخاص في العمل على مكافحة انتشار فيروس كورونا والقضاء عليه.