غلق وتشميع مطعم أسماك ومحلات تجارية مخالفة في المحلة ..صور

أجري الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية اليوم يرافقه الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ واللواء شاكر يونس السكرتير العام واللواء حاتم زين العابدين رئيس مجلس مركز ومدينة فى جولة ميدانيه لتفقد أوضاع تطبيق الحظر وإغلاق المنازل بمحلات تجارية وكشك ومطاعم أسماك وردع كافة المخالفين قانونيا وإحالتهم للنيابة العسكرية .





كما وجه المحافظ الغربية بإغلاق وتشميع كشك بقاله ملاصق لمدرسه الشهيد خالد دبور الثانويه الزخرفية واصدار قرار ازاله للكشك واحاله صاحبه للنيابة العسكرية لمخالفته قرار الحظر وفتح الكشك امام المواطنين رغم قرار غلق المحلات يومي الجمعه والسبت .





كما تفقد المحافظ شارع البحر الرئيسي وفوجئ بفتح مطعم مرجان للاسماك فأصدر امره بالقبض علي اثنين من العمال وتسليمهم للشرطة وغلق وتشميع المطعم فورا واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال صاحبه واحالته للنيابه العسكرية .





وأشار محافظ الغربية أنه تم ازاله كافيتريا علي ارض زراعيه بالطريق السريع باسم مجدي الرجبي بمساحه 500 متر بنطاق حي اول المحله ، كما تمت ازاله لبشه خرسانيه في المهد بزمام محلة ابو علي بمساحه 2 قيراط و7 سهم باسم انور محمد ، وكذا ازاله لمنزل مخالف علي ارض زراعيه باسم عبد اللطيف السيد احمد الدمنهوري علي مساحة14 سهم ، وكذا ازاله فرشة خرسانيه باسم السيدة ابراهيم عبد الكريم عبد الرازق علي مساحه 4 قيراط ، جاء ذلك في حضور القوات الامنية والعميد مامور المركز والقوات الخاصه والادارة الزراعيه .





كما حررت المحاضر اللازمة وأخطرت النيابات المختصه للتحقيق فى الوقائع المشار إليها وفرض الغرامات الفورية .