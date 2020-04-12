علي جمعة عن رفض أهالي شبرا البهو دفن الطبيبة: لا يعرفون شيئا عن الدين.. يوضح حكم صلاة الجنازة على من مات بـ كورونا متباعدين.. ويشرح كيف يغسل ويكفن ويصلى على من مات بـ الفيروس

علي جمعة:
إذا أمر الأطباء بالإفطار في رمضان فمخالفتهم حرام
رفض أهالي شبرا البهو دفن طبيبة ليس من الدين
حكم صلاة الجنازة على من مات بـ كورونا متباعدين
كيف يغسل ويكفن ويصلى على من مات بـ فيروس كورونا
رد الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء، على الأسئلة الشائعة التي تتردد في أذهان الكثير حول الصيام فى شهر رمضان تزامنا مع وجود فيروس كورونا وهل يجوز الإفطار أم ماذا نفعل؟
وأوضح "جمعة"، خلال حواره في برنامج "من مصر"، الذي يُعرض على فضائية cbc، أن الرأي يعود للأطباء، ويجب علينا الالتزام بكلامهم، لأنهم يرون الواقع عن قرب، مؤكدًا أنه إذا قال الأطباء، لابد من الإفطار، فهنا وجب الالتزام بتعليمات الأطباء، ومن لم يلتزم سيكون قد وقع في الحرام، بل سيكون حكمه حكم المنتحر.
ودعا المواطنين إلى عدم الاستعجال في مثل هذه الأسئلة، داعيًا الله أن يكشف غمة فيروس كورونا، وأن تخرج مصر منها سالمة.
كما استنكر الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، وعضو هيئة كبار العلماء، واقعة رفض أهالي قرية شبرا البهو بمحافظة الدقهلية، دفن جثمان طبيبة في مقابر القرية، بعد أن وافتها المنية متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، موضحًا أن هذه مشكلة وأزمة الأسر، التي لم تُربي أبنائها، وهم مجموعة من الشباب، لم يتلقوا تعليمًا أو تربية مناسبًا.
وأوضح "جمعة"، خلال حواره في برنامج "من مصر"، الذي يُعرض على فضائية "cbc"، أن ما حدث من اهالى قرية شبرا البهو من إعتراضهم على دفن جثمان الطبيبة فى مقابر القرية كثير منهم غفل عن حقيقة نفسه وعن دينه، غفلوا عن الرجولة وعن معانى الإنسانية والرحمة والشهامة، فهؤلاء هم الذين يمثلون الشر والجهل والغباوة، وللأسف قد يكونوا لم يجدوا من يعلمهم هذه الاشياء، قائلًا: وسمعت ان بعضهم استعمل ميكرفون المسجد، متسائلًا: ما علاقة الخطاب الديني بهذا الإنحطاط؟.
وأشار الى أن العبادة وحدها لا تبني الإنسان وأنه لأ بد من تفنية القلب من كل قبيح وتحليته من كل صحيح حتى نصل بالإنسان الى درجة الإنسانية، فمن فعل ذلك أمس أقول لهم ألا تخافون أن تبتلوا بهذا الفيروس فلا أحد بعيد عن المرض فإذا أذن الله أن تصابوا بهذا الوباء فماذا سيكون الحال ان تقولوا فى الحياة لا مساس.
وتابع قائلًا: أن ما حدث أمس ناتج عن سوء تربية أو أن الأسرة غفلت عن تربية أبنائها، فهؤلاء فى صبحتهم والمرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخلى، فالصحبة السيئة هى التى أنشئت "شوية عيال"، وعليه فالتربية هى أساس كل شئ، حتى لا تتكرر بؤرة الفساد مرة اخرى، ويجب على الجميع أن يقدم واجب العزاء في وفاة الطبيبة، ومصر ستتجاوز الأزمة بقوة، فما حدث ليس من أخلاق المصريين.
كما أجاب الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، عن حكم من يصلون جنازة على من مات بكورونا متباعدين عن بعضهم البعض، قائلًا: لا بأس، وتصح الصلاة.
وأوضح "جمعة"، خلال حواره في برنامج "من مصر"، الذي يُعرض على فضائية cbc، أنه لا بأس بأن يصلوا جنازة على من مات بكورونا متباعدين عن بعضهم البعض وذلك تحصينًا لأنفسهم أيضًا، لأفتًا الى أنه لو صلى واحد صلاة جنازة سقطت عن الباقيين.
وأشار الى أنه صدرت فتوى فى بلاد فلسطين أنهم يصلون متباعدين متر ونصف حتى أنهم يصلون الجمعة متباعدين بهذه الهيئة، فهذا التباعد ليس فيه مانع، لأن إستواء الصف ما هو إلا هيئة وليست ركن من أركان الصلاة، مثل أن يكون القدم بجانب القدم والكتف بمحاذاة الكتف كل هذه هيئات ليست أكثر، إلا أن هناك من يهتم بهذه الأمور لا حرج فى ذلك، ولكنه ترك ركن منأركان الصلاة وهى الخشوع وتمسك بالهيئة .
قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أن النبي ذكر 21 شخصًا منزلين منزلة الشهيد، جاء من بينهم من مات بهدم، أو غرق، أو حريق، أو المرأة أثناء الولادة، أو المبطون، فالمبطون من مات بعلة داخل جسده، سواء بمرض أو فيروس، وفي رواية أخرى والمطعون شهيد وهو من مات بالوباء أو المرض الذي يكون السبب فيه القوارض كالفئران وهذا مرض ميكروبي ليس له علاقة بالفيروس، قائلًا: "من مات بالكورونا فهو شهيد".
وأوضح "جمعة"، خلال حواره في برنامج "من مصر"، الذي يُعرض على فضائية "CBC"، فتسأل البعض: هل من مات بهذه الأمراض شهيد؟، فقال العلماء على الأقل له أجر شهيد، إذا لم يكن له أحكام الشهيد.
وأشار الى أن من أحكام الشهيد ألا يغسل وألا يكفن ويدفن فى ملابسه ولا يصلى عليه عند بعض المذاهب، أما من مات بمرض كورونا أو غيره من الأمراض يغسل ويصلى عليه ونكفنه، ولكن كيف نغسله؟، فقالوا إذا استحال تغسيله، فنقوم بإنزال جثمان المصاب بكورونا فى مكان به ماء "كالبانيو"، أو تمرير الماء على سطح جسده "بدوش أو خرطوم المياه" وهذا يكفى فيكون بذلك تم الغسل من بعيد خشية انتقال العدوى، إلا أن مذهب الشافعية يقول إن غسل الميت لا يحتاج إلى التدليك ويكفى فقط جريان الماء على عموم الجسد، أو أن يغمس فى حوض به ماء، فسنن غسل الميت وهى التدليك والوضوء ونحو ذلك نستغنى عنها فى هذه الحالة، وذلك لضبط المسألة، إلا أن مذهب المالكية يقول إنه إذا عم البلاء سقط الغسل.
وتابع: أما عن الكفن: هو أى شيء يستر جثمان الميت، "ملاية أو كيس أسود" ولا يشترط الكفن الذى يكون من عدة رقائق، لأن أصل الكفن هو ستر الجسد ليس إلا، أما الدفن هو ستر الجثمان والصلاة مع وجود الجثمان يكون حاضر أو مع عدم وجوده فيكون غائب، ونصلى صلاة الغائب فى أى مكان.
وأضاف أنه إذا مات أحد مصابي كورونا فى أحد مستشفيات البلاد الأوروبية ورفضوا أن يصلوا عليه فسقط الغسل، مٌشيرًا إلى أن الدين الإسلامي جاء باليسر لا بالعسر فلن يغلب عسر يسرين فهذا هو المظهر لنا أمام العالم وأمام أنفسنا، فيجوز الصلاة عليه بعد الدفن غائبا ويجوز أن يصلى عليه واحد فتسقط الفريضة عن باقي الأمة.