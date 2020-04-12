ننشر أسماء المجندين المستحقين للمعاشات الاستثنائية من القوات المسلحة

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم ١٥١ لسنة ٢٠٢٠ بشأن منح معاشات استثنائية لبعض المجندين السابقين بالقوات المسلحة والمستحقين عنهم ونشر القرار في الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الأحد يمنح معاشا استثنائيا 900 جنيه شهريا لكل من المجندين السابقين
محمود غريب عبد الحكيم غريب
محمد ياسر فتحى محمد السيد
أحمد محمد المصيلحى رزق
رضا عبد التواب منصور بيومى
أحمد أحمد جودة حسن
رمضان محمد محمد بدوى البتانونى
أحمد أبو زيد محمد محمود إبراهيم
خالد عبد الحميد حسن عجوة
ويمنح معاشا استثنائيا مقداره 900 جنيه شهريا
للمستحقين عن الجندى المنتهى خدمته " لوفاته" محمد جمال عبد الله حسانين