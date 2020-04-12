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أخبار البلد

ننشر أسماء المجندين المستحقين للمعاشات الاستثنائية من القوات المسلحة

الأحد 12/أبريل/2020 - 05:29 م
أسماء المجندين المستحقين
أسماء المجندين المستحقين للمعاشات الاستثنائية
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أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم ١٥١ لسنة ٢٠٢٠  بشأن منح معاشات استثنائية لبعض المجندين السابقين بالقوات المسلحة والمستحقين عنهم ونشر القرار في الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الأحد  يمنح معاشا استثنائيا 900 جنيه شهريا لكل من المجندين السابقين

محمود غريب عبد الحكيم غريب

محمد ياسر فتحى محمد السيد

أحمد محمد المصيلحى رزق

رضا عبد التواب منصور بيومى

أحمد أحمد جودة حسن

رمضان محمد محمد بدوى البتانونى

أحمد أبو زيد محمد محمود إبراهيم

خالد عبد الحميد حسن عجوة

ويمنح معاشا استثنائيا مقداره 900 جنيه شهريا للمستحقين عن الجندى المنتهى خدمته " لوفاته" محمد جمال عبد الله حسانين

 

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