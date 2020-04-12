تفاصيل اكتتاب آي جي بنك في صكوك طلعت مصطفى

قام اى جى بنك بالاكتتاب فى إصدار صكوك طلعت مصطفى البالغ قيمتها 2 مليار جنيه لتمويل مول مدينتي بالاشتراك مع بنك مصر، بنك القاهرة وبنك قناة السويس، والتى تعد اول عملية اصدار لصكوك اسلامية بالسوق المصرى.





جدير بالذكر أن مشاركة البنك تعكس استراتيجيته في التوسع بهذه النوعية من التمويل، حيث قام البنك بالمشاركة فى ثلاث طروحات للتوريق فى خلال الستة اشهر الماضية مما يعكس استراتيجية البنك المتجهة نحو التواجد في هذا السوق والاستفادة من السيولة المتاحة في استثمارات تضمن الاستخدام السليم للأموال وتنويع الائتمان.





ويعد هذا الاكتتاب الأول من نوعه والأكبر منذ صدور قانون الصكوك حيث يعد أداة استثمار جديدة تضمن تنوع مصادر التمويل للشركات بالتوازن ما بين التكلفة على الشركات وجدارة المخاطر المرتبطة بالعملية. كما يعد هذا الصكوك أداة سيتم تداولها في البورصة المصرية و يساعد البنوك على تقييم أحسن للأداة المستثمر بها.





على صعيد أخر أشاد بنك اي جي بدور الرقابة في إعداد القوانين والمناخ المناسب للاستثمار وسرعة إطلاق حلول تمويلية للشركات.