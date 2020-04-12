المتحدة تطلق مبادرة جديدة لدعم صناعة لافتات الشوارع فى مصر

أطلقت شركة "المتحدة للخدمات الإعلامية" برئاسة تامر مرسى، حملة إعلانية فى الشوارع والطرق الرئيسية وذلك للاعلان عن الأعمال الدرامية و البرامج التى ستذاع على قنواتها فى شهر رمضان المقبل.

وقال المهندس حسام صالح، المتحدث بإسم شركة المتحدة، إنه جرى بالفعل البدء في تركيب اللافتات، موضحا أنه بعد التأكد من انسحاب بعض المعلنين، وهو ما كان له تأثير على تلك الصناعة، رأت إدارة الشركة التدخل والنزول بحملة إعلانية تدعم تلك الصناعة التى يعتمد عليها آلاف العاملين سواء المنتظمين أو العمالة باليومية، وخاصة فى ظل الظروف، التى يمر بها العالم مع مواجهة فيروس كورونا المستجد.