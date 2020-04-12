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أخبار البلد

المتحدة تطلق مبادرة جديدة لدعم صناعة لافتات الشوارع فى مصر

الأحد 12/أبريل/2020 - 05:36 م
المتحدة تطلق مبادرة
المتحدة تطلق مبادرة جديدة لدعم صناعة لافتات الشوارع فى مصر
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حمادة خطاب
أطلقت شركة "المتحدة للخدمات الإعلامية" برئاسة تامر مرسى، حملة إعلانية فى الشوارع والطرق الرئيسية وذلك للاعلان عن الأعمال الدرامية و البرامج التى ستذاع على قنواتها فى شهر رمضان المقبل.

وقال المهندس حسام صالح، المتحدث بإسم شركة المتحدة، إنه جرى بالفعل البدء في تركيب اللافتات، موضحا أنه بعد التأكد من انسحاب بعض المعلنين، وهو ما كان له تأثير على تلك الصناعة، رأت إدارة الشركة التدخل والنزول بحملة إعلانية تدعم تلك الصناعة التى يعتمد عليها آلاف العاملين سواء المنتظمين أو العمالة باليومية، وخاصة فى ظل الظروف، التى يمر بها العالم مع مواجهة فيروس كورونا المستجد.


وأوضح المتحدث باسم شركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أن هذا الإجراء يأتى متكاملا مع ما تقدمه المجموعة من أعمال ومبادرات تم الإعلان عنها فى مختلف المجالات للتضامن مع كل الجهود التى تقوم بها الدولة والحكومة والقطاع الخاص.

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