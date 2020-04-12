«خريجي الأزهر» تطلق مبادرة «خليك في البيت.. اعرف استفيد»

أطلقت المنظمة العالمية لخريجي الأزهر مبادرة "سفراء الأزهر أون لاين "، والتي تهدف للتعامل والتواصل مع الأزهريين في منازلهم عبر مجموعة مختارة من البرامج التي تهدف إلى نشر الفكر والثقافة والمعرفة بين الجمهور؛ في إطار الأنشطة والمبادرات التي تقدمها المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، للأزهريين من خلال مشروع" سفراء الأزهر"، والتعامل مع المستجدات الحالية التي تسبب بها فيروس كورونا المستجد COVID-19 من تداعيات خطيرة وواسعة أثرت على المجتمعات في جميع أنحاء العالم.





وجاءت المبادرة والتي استحدثتها المنظمة تحت عنوان "خليك في البيت .. اعرف استفيد"، لتتناول عقد مسابقات تثقيفية – تدريب عن بُعد – محاضرات – بث مباشر – اكتشاف الهوايات ، وكذلك برنامج تدريبي وتثقيفي تحت عنوان "سفراء الأزهر أون لاين"" يتناول عددًا من المحاضرات في موضوعات تهم الأزهريين، يقوم بها مسئولي مشروع سفراء الأزهر.





ويتناول البرنامج الموضوعات التالية : إدارة مواقع التواصل الإجتماعي، كيفية العمل من خلال الإنترنت، الأخطاء اللغوية الشائعة في كتابة الرسائل العلمية، فضلا عن برنامج يهدف إلى تعليم عدد من المهارات المنزلية، وبث قيم التعاون والتعايش بين أفراد المجتمع.





قررت دار الإفتاء المصرية فتح خدمة الفتاوى الإلكترونية لاستقبال الأسئلة على مدار أربع وعشرين ساعة يوميًا على الموقع والتطبيق الإلكترونيين، من خلال الموقع عبر الرابط الآتي: ( اضغط هنا ).

وقالت دار الإفتاء المصرية - في بيان اليوم الأحد - إنها قررت العمل على مدار اليوم لاستقبال الفتاوى والأسئلة نظرا للزحام الشديد في الاستقبال وكثرة عدد الأسئلة.

وأشار إلى أن من يريد الحصول على الإجابة فستكون بإحدى الطرق الآتية: الطريقة الأولى:الدخول إلى صفحة الاستعلام عن فتوى (‏ من هنا ) واستخدام الرقم الذي احتفظت به سابقًا في الاستعلام عن سؤالك، الطريقة الثانية: إذا كنت قد أدخلت بريدك الإلكتروني عند السؤال فقم بتفقُّده؛ لأننا سوف نرسل لك إعلامًا بأن سؤالك قد تمت الإجابة عنه.



وتابعت: أنه يمكنكم طرح الأسئلة الشرعية من خلال برنامج الفتاوى لنظام android من خلال الرابط الآتي: ( ‏https://goo.gl/G9EMy1 ) ولنظام ios من خلال الرابط الآتي:( ‏https://goo.gl/MC8DgW ) .



