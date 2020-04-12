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أخبار البلد

رحلتا طيران تغادران القاهرة لنقل بريطانيين إلى لندن

الأحد 12/أبريل/2020 - 05:33 م
مطار القاهرة الدولي
مطار القاهرة الدولي
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نورهان خفاجي

غادر مطار القاهرة الدولي، اليوم الأحد، رحلتان تابعتان لإحدى شركات الطيران المصرية، على متنهما عددا من البريطانيين الموجودين في مصر، لعودتهم إلى بلادهم في ظل تعليق الطيران إلى المطارات المصرية بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.


قالت مصادر مطلعة، إن الرحلتين غادرا إلى مطار جاتويك بلندن على متنهما عددًا من البريطانيين الموجودين بمصر، موضحا أن الرحلتين سوف تعودان إلى القاهرة بدون ركاب سواء مصريين أو أجانب، وأنه تم تسييرهما فقط لعودة البريطانيين إلى بلادهم.


جدير بالذكر أنه تم تنظيم رحلات سابقة إلى لندن بالتنسيق بين وزارات الخارجية والهجرة والطيران، لعودة المصريين العالقين هناك في ظل تعليق الطيران، وتم وضع جميع الركاب بالحجر الصحى فى فنادق بالقاهرة ومرسى علم.

وكانت سلطة الطيران المدنى المصرية أعلنت توقف حركة الطيران المدني بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الجاري ويستمر حتى 23 أبريل الجاري، واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.

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