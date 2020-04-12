AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

شاهد.. أول أغنية في مصر لمساندة ضحايا فيروس كورونا

الأحد 12/أبريل/2020 - 05:36 م
صدى البلد
Advertisements
نبيل العدوى
طرح المنتج ريتشارد الحاج أغنية "إنت بطل"، للمطرب أحمد رفعت، من كلمات أبانوب مرجان، ألحان مينا جرجس، توزيع وميكس وماستر مايكل طلعت، وهي أول أغنية من نوعها داعمة لمرضى فيروس كورونا المستجد، وتمنحهم الطاقة والأمل والإرادة في مقاومة هذا المرض، وهي من إنتاج بي أون لاين.

و قال "ريتشارد" في تصريحات صحفية: "الفن هو دواء وغذاء الروح، وخاصة الموسيقى تلعب دور كبير في هذا الأمر، ويجب على الجميع الإنتباه إلى أننا نعيش حالة حرب، ونحتاج إلى أغاني من هذا النوع، وأن ننحي جانبًا الأغاني العاطفية، فلا يصح أن يكون العالم في حالة صراع مع وباء قاتل زهق أرواح الآلآف، ويقوم المطربين بطرح أغاني عشق وحب وغرام، كل وقت وله آذان، وعلى المطربين أن يتفهموا ذلك، ومرفوض تمامًا تهميش المشكلة لأن ذلك ينم عن عدم وعي وفهم".

وعن رأيه في أغاني محمد محيي واليسا وشيرين وفضل شاكر ولؤي قال: " هناك قطاع قليل من الشباب تفاعل مع أغانيهم، وإن كانت مشاهدات اليوتيوب لا تعني النجاح الجماهيري".

أغنية "إنت بطل" إهداء لدعم مُصابين فيروس كورونا في مصر والعالم كله.

Posted by ‎Be Online - بي اونلاين‎ on Saturday, April 11, 2020
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ساندي تطرح كليب أغنية كان عادي.. غدا

هاني شنودة: انتطروني مع فاطمة عيد.. وهذا سر نجاح عمرو دياب

سينجل فعيد الحب.. أغنية جديدة لـ مى كساب تصدر قريبا

دعاء علي تكتب: "المهرجانات" كورونا مصر

الشاب مامي: حرمونى من الغناء مع شيرين عبد الوهاب ونجحت مع سميرة سعيد وإليسا وكاظم الساهر

الليلة .. أحمد جمال يحتفل مع جمهوره أون لاين

ترشيحاتنا

ارتفاع أعداد المتعافين من كورونا بمستشفى العزل في الإسكندرية لـ64 حالة

يقطنها 20 أسرة .. تفاصيل عزل عمارة سكنية بالإسكندرية 14 يوما

عبوة ملح تنشر كورونا في ألمانيا.. تفاصيل

بالميادين ومحطات المترو..القوات المسلحة توزع الكمامات مجانا على المواطنين

بـ 15 مليون دولار.. شاهد منزل الأمير هاري وميجان ميركل الجديد.. صور

سر ارتباط تناول القهوة بفيروس كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محمد هنيدي وغادة عبد الرازق.. تفاصيل حلقات اغلب السقا على MBC مصر

في عيد ميلادها الـ 70 .. 10 إطلالات تبرز أناقة إسعاد يونس بالأبيض والأسود

شعر مجعد .. صبا مبارك تخطف الأنظار بالأسود الأنيق.. شاهد