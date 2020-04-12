AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

تكدس المواطنين في سوق القناطر لشراء مستلزمات رمضان

الأحد 12/أبريل/2020 - 05:35 م
صدى البلد
Advertisements
رنا اشرف _عدسة : صلاح المهدى
رمضان هذا العام سيكون ذو طابع مختلف يفتقر الى روحه الذى طالما اعتدنا عليها من تجمعات للافطار و السحور و صلاوات التراويح و سيكون بدون تجمعات او مذاقه المعروف بسبب وجود فيروس كورونا و الذى يسهل انتقاله فى التجمعات.

تتخذ الحكومة الكثير من الاجراءات للحد من فيروس كورونا الذى اجتاح البلاد و تحاول اخذ الاحتياطات الازمة لمنع تفشيه و انتقاله الى الكثير من المواطنين و لكن الكثير من المواطنين غير مراعين لتنبيهات وزارة الصحة بعدم التكدس و رصدى عدسة صدى البلد تكدس المواطنين لشراء مستلزمات رمضان فى سوق القناطر.

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد مؤتمرًا صحفيًا، بمقر رئاسة مجلس الوزراء، لإعلان عدد من القرارات الجديدة في إطار متابعة الإجراءات التي تتخذها الدولة لمجابهة فيروس (كورونا المستجد كوفيد -19).

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الحكومة: قرار تعليق الفعاليات يشمل الحفلات الفنية والاحتفالات الشعبية والموالد والمعارض والمهرجانات

قرار عاجل من نادي وادي دجلة بسبب فيروس الكورونا

بسبب كورونا.. غلق سوق المرج الأسبوعي في القاهرة

محمود العسيلي يحيي فرحا بفندق وسط المئات رغم حظر التجمعات.. فيديو

بعد العسيلى.. محمود الليثى يغنى فى حفل زفاف وسط المئات رغم قرار منع التجمعات

السياحة: وقف الأفراح والمؤتمرات بجميع الفنادق لمواجهة كورونا

ترشيحاتنا

شاهد.. أحدث إطلالة لـ صبا مبارك قبل كورونا

أول دولة عربية تخفف قيود حظر كورونا وتفتح المحلات التجارية.. تفاصيل

حاسة بيكي .. سيمون تنعى والدة الفنانة دنيا عبد العزيز

بريطانيا تتوصل إلى لقاح لـ فيروس كورونا خلال أسابيع.. تفاصيل

حقيقة ترحيل السعودية لآلاف الإثيوبيين بسبب كورونا

عالم بريطاني يكشف عن موعد إعلان علاج فيروس كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محمد هنيدي وغادة عبد الرازق.. تفاصيل حلقات اغلب السقا على MBC مصر

في عيد ميلادها الـ 70 .. 10 إطلالات تبرز أناقة إسعاد يونس بالأبيض والأسود

شعر مجعد .. صبا مبارك تخطف الأنظار بالأسود الأنيق.. شاهد