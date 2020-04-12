تكدس المواطنين في سوق القناطر لشراء مستلزمات رمضان





تتخذ الحكومة الكثير من الاجراءات للحد من فيروس كورونا الذى اجتاح البلاد و تحاول اخذ الاحتياطات الازمة لمنع تفشيه و انتقاله الى الكثير من المواطنين و لكن الكثير من المواطنين غير مراعين لتنبيهات وزارة الصحة بعدم التكدس و رصدى عدسة صدى البلد تكدس المواطنين لشراء مستلزمات رمضان فى سوق القناطر.





كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد مؤتمرًا صحفيًا، بمقر رئاسة مجلس الوزراء، لإعلان عدد من القرارات الجديدة في إطار متابعة الإجراءات التي تتخذها الدولة لمجابهة فيروس (كورونا المستجد كوفيد -19).





رمضان هذا العام سيكون ذو طابع مختلف يفتقر الى روحه الذى طالما اعتدنا عليها من تجمعات للافطار و السحور و صلاوات التراويح و سيكون بدون تجمعات او مذاقه المعروف بسبب وجود فيروس كورونا و الذى يسهل انتقاله فى التجمعات.