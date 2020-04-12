تكدس المواطنين في سوق القناطر لشراء مستلزمات رمضان

رمضان هذا العام سيكون ذو طابع مختلف يفتقر الى روحه الذى طالما اعتدنا عليها من تجمعات للافطار و السحور و صلاوات التراويح و سيكون بدون تجمعات او مذاقه المعروف بسبب وجود فيروس كورونا و الذى يسهل انتقاله فى التجمعات.
تتخذ الحكومة الكثير من الاجراءات للحد من فيروس كورونا الذى اجتاح البلاد و تحاول اخذ الاحتياطات الازمة لمنع تفشيه و انتقاله الى الكثير من المواطنين و لكن الكثير من المواطنين غير مراعين لتنبيهات وزارة الصحة بعدم التكدس و رصدى عدسة صدى البلد تكدس المواطنين لشراء مستلزمات رمضان فى سوق القناطر.