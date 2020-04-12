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محافظات

للوقاية من كورونا.. استمرار حملات تعقيم الوحدات المحلية في الغربية

الأحد 12/أبريل/2020 - 06:50 م
تطهير وتعقيم الاماكن
تطهير وتعقيم الاماكن
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أحمد على

أعطي الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية اليوم تعليماته الى اللواء شاكر يونس سكرتير عام محافظة بالتنسيق مع رؤساء مجالس المدن والأحياء لتدشين سلسلة حملات تطهير وتعقيم بكافة قرى ومراكز المحافظة .

كما وجه محافظ الغربية تعليماته إلي اللواء حاتم زين العابدين رئيس مركز ومدينة المحلة بضرورة تدشين حملات لتعقيم وتطهير الوحدات المحلية القروية لمدة 15 يوما للوقاية من أخطار "كورونا" .

قاد الحملة الموسعة المهندس محمد صلاح والمحاسب عبد المجيد كامل  نائبا رئيس مجلس المدينة للقيام  أعمال  التطهير والتعقيم بنطاق الوحدة المحلية لقرية سامول ، ودمتنو، وطريه والعزب التابعة لها ، وتم الدفع بعربات الطب بيطري وشركة مياه الشرب والصرف الصحي وسيارات مجلس المدينة محملة بمادة هيبو كلوريد الصوديوم 1% محلول بنسبة 1/ 4 .

وكشف الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية، أن مبادرات الخير تواجه فيروس كورونا ، حيث يتسابق رجال الأعمال للتبرع بالمستلزمات الطبية اللازمة للمستشفيات للوقاية من العدوى، وكذلك التبرع بالسلع الغذائية للأسر الأكثر احتياجا والعمالة المؤقتة .

أوضح الدكتور أحمد عطا أن مبادرة "احمي نفسك احمي بلدك" التى أطلقتها المحافظة برعاية الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، استجاب لها رجال أعمال ومؤسسات المجتمع المدني ، وتبرعت إحدى سيدات الأعمال بمدينة طنطا بـ 15 طن كلور ومطهرات، لافتا إلى ارسال جزء منها الى مديرية الصحة للاستعانة بها في تعقيم المستشفيات، وجزء آخر للوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة لاستكمال عمليات التعقيم والتطهير .

فيما تبرع أحد تجار الأغذية بمدينة طنطا ب 1400 شنطة غذائية لدعم مستشفى الحجر الصحى بكفر الزيات .

أشاد نائب محافظ الغربية، باستجابة رجال الأعمال للمبادرات التي تطلقها المحافظة لتقديم الدعم اللازم للأساليب والتدابير الاحترازية والوقائية في مواجهة كورونا ، الذي يعكس أهمية دور مؤسسات المجتمع المدني في مواجهة الأزمة، مثمنًا الدور الوطني لكل من يساهم في تلك المبادرات.

للوقاية من كورونا.. استمرار حملات تعقيم الوحدات المحلية في الغربية
للوقاية من كورونا.. استمرار حملات تعقيم الوحدات المحلية في الغربية
للوقاية من كورونا.. استمرار حملات تعقيم الوحدات المحلية في الغربية
للوقاية من كورونا.. استمرار حملات تعقيم الوحدات المحلية في الغربية
للوقاية من كورونا.. استمرار حملات تعقيم الوحدات المحلية في الغربية
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