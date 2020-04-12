صحة البرلمان: تشريعات قوية لصالح الأطباء الفترة القادمة

قال النائب سامي المشد، أمين سر لجنة الشئون الصحية، بمجلس النواب، إن إصدار تشريع لمواجهة التنمر ضد مرضى كورونا ليس الحل الأمثل، خاصة وأنه أمر يتعلق بفكر المواطنين ومرتبط أيضا ببعد إنساني.





وأضاف النائب سامي المشد، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن الفترة المقبلة سوف تشهد تشريعات لتحسين أوضاع الأطباء وحمايتهم، بشكل أكبر، قائلا "إ ن البرلمان سوف يواصل خلال الفترة المقبلة، إصدار تشريعات هامة تخص القطاع الطبي بكل درجاته".





وأشار إلى أن فيروس كورونا جعل الجميع يدرك الدور الكبير الذي يقوم به الأطباء.



