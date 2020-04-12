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محافظات

من داخل منازلهم.. الأقباط يحتفلون بعيد السعف في الأقصر ..صور

الأحد 12/أبريل/2020 - 07:10 م
الاقباط يحتفلون
الاقباط يحتفلون بعيد السعف في الأقصر
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شمس يونس

احتفل الأخوة الأقباط بالأقصر اليوم الأحد، بعيد أحد الشعانين " السعف " وهو يوم دخول السيد المسيح الى مدينة اورشليم ولم يمنع قرار إغلاق الكنائس الأقباط احتفالاتهم فقروا الاحتفال واقامة الطقوس بكل اسرة بمنزلها وذلك حفاظا على حياتهم من فيروس " كورونا ".

ووسط فرحة الأطفال بالعيد قاموا بشراء فروع أشجار الزيتون والنخيل وصنعوا منها اشكال وهدايا للزينة.

يذكر أن أحد الشعانين أو «السعف» هو الأحد السابع من الصوم الكبير والأخير قبل عيد القيامة ويسمى الأسبوع الذي يبدأ به بأسبوع الآلام، وهو يوم ذكرى دخول السيد المسيح مدينة أورشليم.


ويسمّى هذا اليوم أيضًا أحد السعف أو الزيتونة لأن أهالي المدينة استقبلوه بالسعف والزيتون المزيّن فارشين ثيابهم وسعف النخيل وأغصان الزيتون أمامه، لذلك يعاد استخدام السعف والزينة في أغلب الكنائس للاحتفال بهذا اليوم، ويرمز سعف النخيل إلى النصر.

من داخل منازلهم.. الأقباط يحتفلون بعيد السعف في الأقصر ..صور
من داخل منازلهم.. الأقباط يحتفلون بعيد السعف في الأقصر ..صور
من داخل منازلهم.. الأقباط يحتفلون بعيد السعف في الأقصر ..صور
من داخل منازلهم.. الأقباط يحتفلون بعيد السعف في الأقصر ..صور
من داخل منازلهم.. الأقباط يحتفلون بعيد السعف في الأقصر ..صور
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