طريقة عمل عدس بالحمص بمذاق لا يقاوم

نقدم لكم طريقة عمل عدس بالحمص بخطوات الشيف نجلاء الشرشابى مقدمة برنامج على قد الإيد على قناة سي بي سي سفرة.

مقادير عدس بالحمص

عدس أصفر

حمص

طماطم

جزر

بصل

بطاطس

شعرية ثوم خل

كمون ناعم سمنهزيتملح فلفل أسود بصل اخضر

طريقة تحضير عدس بالحمص

* يسلق العدس في ماء على النار مع البطاطس والجزر والبصل والطماطم





* يضرب في الخلاط مع الحمص ثم يوضع على النار مرة اخرى ويضاف الملح والفلفل الأسود والكمون





* تشوح الشعرية في السمنة او زيت ثم يضاف القليل من الماء ثم تضاف على العدس





* يشوح الثوم فى الزيت على النار ثم يضاف الخل





* توضع الطشة على العدس ويقلب ويقدم مع البصل الاخضر







