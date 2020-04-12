محافظ القاهرة : 1000 كرتونة مواد غذائية لأسر العمالة غير المنتظمة

التقى اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة د . راندا رزق استشاري المسئولية الاجتماعية بمؤسسة حياة للتنمية الاجتماعية .









قامت المؤسسة اليوم بالتعاون مع المحافظة ووزارة التضامن الإجتماعي بتوزيع ١٠٠٠ كرتونة تموينية تحوى السلع الاساسية على اسر العمالة غير المنتظمة التى تضررت من الازمة التى سببها فيروس كورونا بمناطق القاهرة الجديدة والقطامية والزلزال بالتجمع الثالث .









ثمن محافظ القاهرة دور مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية لتعاونها مع أجهزة الدولة التنفيذية فى اجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا ورعاية الاسر المتضررة منه مؤكدًا أن العاصمة ترعى كل المبادرات التى تهدف إلى توفير احتياجات المواطنين غير القادرين.







