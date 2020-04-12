حق الشعب.. إزالة التعديات على أملاك الدولة في الغربية .. صور

انطلقت حمله مكبرة بقيادة الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية ومدير أمن الغربية اللواء محمود حمزة ، اليوم استهدفت التصدى لمخالفات البناء والتعدى على الاراضى الزراعية وأملاك الدولة بمدينة المحلة الكبرى وإزالة كافة التعديات.





شارك في الحملة الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، واللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، ، واللواء شاكر يونس واللواء حاتم زين العابدين رئيس مركز ومدينة المحلة، ومحمد أبو سليم رئيس حي ثان المحلة .





أوضح الدكتور طارق رحمى ، أن الحملة المكبرة أسفرت عن إزالة 3 عقارات بمساحة 1075م٣ علي طريق المحلة الدائري بنطاق حي ثان المحلة، حيث تم تنفيذ تلك المخالفات من قبل مواطنين استغلوا الظروف الراهنة لازمة كورونا التي تمر به الدولة وقاموا بالبناء المخالف .





أكد محافظ الغربية، أنه لاتهاون في تطبيق القانون وازالة مخالفات البناء بكل أشكالها، قائلا : لن نترك بناء مخالف بالغربية، محذرا كل من يستغل أزمة فيروس كورونا التى تشهدها البلاد والقيام بأعمال البناء المخالف بالوقوع تحت طائلة القانون حيث سيتم الإزالة الفورية للمخالفات ، فضلا عن إحالته للنيابة العسكرية .





أضاف المحافظ ، أنه تم رصد كل حالات التعدى علي الأراضى الزراعية بمراكز المحافظة، وتم تنفيذ إزالة فورية ل 63 حالة تعد في المهد على أراضى زراعية بإجمالي مساحة 13231م٢، كما تم تنفيذ عدد 6 قرارات إزالة لبناء مخالف بمساحة 2131.5م٢ خلال 48 ساعة.