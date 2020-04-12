مايكروسوفت الأزهر يعلن عودة فعالياته بطريقة البث المباشر

أعلن فريق مايكروسوفت الأزهر، عن عودة فعاليته "ExKnowForum" عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بطريقة البث المباشر.









ويطلق الفريق الفعاليات في مجالات: إدارة الأعمال، َالخدمات المصرفية والإدارة، وبرمجة الـ software، الـ Cloud computing، والـ IOT (Internet of Things).









فريق MSP، مايكروسوفت الأزهر، MSP "Microsoft Student Partner هو نشاط طلابي في جامعة الأزهر تابع لشركة مايكروسوفت تأسس فرعه بجامعة الأزهر من١٠ سنوات، ويهدف لمحو الأمية التكنولوجية لطلاب جامعة الأزهر وتدريبهم على استخدام التطبيقات التكنولوجية المختلفة.







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ويحاضر في الفعاليات نخبة من المحاضرين المتميزين فى مجالات عملهم حيث إن الهدف الرئيسي من الفعالية هو اكتساب الخبرات وتعظيم الاستفادة والمعرفة لدى المتابع من شخصيات مختلفة بما يتيح العديد من الفرص لتبادل الآراء والخبرات واكتساب المهارات المختلفة، لضمان إفادة أكبر عدد ممكن.







يذكر أن عدد المشاهدات لهذه الفعالية وصل لأكثر من 10,000 متابع للمجالات سالفة الذكر.









وذكر ان المحاضرين المشاركين فى هذه الفعالية هم:





• المهندس محمد فايد ومحمد عدلي فى مجال (Cloud Computing)





• المهندس أحمد طلعت والدكتور عماد قطارة فى مجال (Banking)





• الدكتور أحمد السيد ومحمد عادل والدكتور شادى الزيات فى مجال (Business & Management)





• المهندس أحمد أبو الدهب فى مجال (Software)





• المهندس أحمد الزغبى وكمال زكريا فى مجال IOT (Internet of Things)





• أحمد عبد الرحمن وهالة عبد العزيز فى مجالي (Creer X - Infobesity virus)