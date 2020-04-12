من أجل ضحايا كورونا.. مسجد يتبرع بـ 24 مقبرة وسيارة لنقل الموتى في بني سويف

أعلن المستشار أحمد عبدالجواد، رئيس مجلس إدارة مسجد عمر بن عبدالعزيز، بمدينة بني سويف، عن وجود مقابر صدقة لعموم المسلمين وحالات فيروس كورونا تحت تصرف المحافظة ومديرية الصحة، مشيرا إلى أنه تم توفيرها من المتبرعين.





وقال رئيس مجلس إدارة المسجد، قمنا بتوفير 24 مقبرة لضحايا فيروس كورونا، وعرضناها على المحافظة ومديرية الصحة، وتركنا سيارة نقل الموتى لنقل ضحايا كورونا إلى المقابر أو إلي أي مكان تقرره الصحة ببني سويف، موجها الدعوة للجميع للمساهمة في تجميع العمل المجتمعي لرفعة ونفع بلدنا.





وأشار إلى أن المستشفيات في حالة احتياج شديد، مؤكدا: "لو اجتمعنا سويا هنقدر نعمل حاجة" .

وأضاف أن الإصابة بفيروس كورونا ليست وصمة عار، وهو مرض كأي مرض، وكل إنسان معرض للإصابة به، ونتائج إخفاء الإصابة به كارثية، داعيا إلى ضرورة تقديم الدعم لكل مصابي كورونا وأُسرهم وجنود هذه المعركة من أطباء وممرضين.