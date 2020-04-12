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حوادث

الرقابة الإدارية : ضبط مستلزمات طبية ومطهرات مجهولة المصدر في 11 مخزنا بـ 8 محافظات

الأحد 12/أبريل/2020 - 06:25 م
مستلزمات طبية ومطهرات
مستلزمات طبية ومطهرات مجهولة المصدر
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تمكنت هيئة الرقابة الادارية من ضبط كميات كبيرة من المستلزمات الطبية والمطهرات المغشوشة غير المطابقة للمواصفات بمحافظات مطروح، الإسكندرية، البحيرة، الجيزة، الدقهلية، قنا، سوهاج، جنوب سيناء وأسفرت الحملات عن ضبط ٣٤٦٥٤ قفازا طبيا، و٦٦٥٢ ماسك طبي، و٩٦٤ لتر كحول، و٣٠٧٤ عبوة لمواد مطهرة مجهولة المصدر، و٢١٢٣ عبوة أدوية منتهية ‏الصلاحية ومجهولة المصدر فى ١١ مخزنا غير مرخص لتجميع المستلزمات الطبية والأدوية وبيعها بالسوق السوداء وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات المضبوطة .

 

وتناشد الهيئة المواطنين توخى الدقة، والحرص عند شراء العقاقير والأدوية الطبية، و كذلك المنتجات والمطهرات الطبية الأخرى ومراجعة العلامات التجارية المدونة عليها وارقام التسجيل كمنتج طبى او صناعى ، والتأكد من تاريخ الصلاحية، لما تسببه المنتجات المغشوشة ومجهولة المصدر من أضرار على الصحة العامة.

 

ونتيجة لتعاون المواطنين مع هيئة الرقابة الإدارية، واستجابتهم لمناشدة الهيئة بالإبلاغ عن المخالفات، تم وبالتنسيق مع ادارة التفتيش الصيدلي، ومديرية التموين، وجهاز حماية المستهلك، والإدارة المحلية بمحافظة كفر الشيخ، تنفيذ حملة مكبرة لمداهمة أحد المصانع غير المرخصة والذي تبين انه مُدار بمعرفة فني تبريد وتكييف، ويمارس نشاطه المخالف داخل عقار بمنطقة بلطيم لتصنيع وتعبئة الأدوية الطبية والإتجار بها بالمخالفة ‏للقانون.


تم ضبط كميات من الملصقات التي تحمل العلامات التجارية والأسماء لشركات أدوية وهمية، وعدد  ٢,٣ مليون قرص أدوية لأصناف مختلفة مجهولة المصدر، و٥ آلاف قرص مغلف ‏مُعد للبيع و ٢٠ ألف عبوة فارغة و٩٠ كجم بودرة خام مُعدة لتصنيع الأدوية، وكذلك تم التحفظ على المعدات وأدوات التصنيع، وضبط صاحب المصنع وعرضه على النيابة العامة لإجراء تحقيقاتها معه.

 

الرقابة الإدارية : ضبط مستلزمات طبية ومطهرات مجهولة المصدر في 11 مخزنا بـ 8 محافظات
الرقابة الإدارية : ضبط مستلزمات طبية ومطهرات مجهولة المصدر في 11 مخزنا بـ 8 محافظات
الرقابة الإدارية : ضبط مستلزمات طبية ومطهرات مجهولة المصدر في 11 مخزنا بـ 8 محافظات
الرقابة الإدارية : ضبط مستلزمات طبية ومطهرات مجهولة المصدر في 11 مخزنا بـ 8 محافظات
الرقابة الإدارية : ضبط مستلزمات طبية ومطهرات مجهولة المصدر في 11 مخزنا بـ 8 محافظات
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