لمواجهة كورونا.. تركيب أول بوابة تعقيم ذاتي بمستشفى الفيوم العام

كشف الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، عن الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تتخذها المحافظة لمواجهة انتشار وباء فيروس كورونا.





وأكد الأنصاري خلال مداخلة هاتفية له مع فضائية"اكسترا نيوز"، أنه يتم تعقيم وتطهير كافة الأماكن الحيوية والعامة بالمحافظة ومراكزها وقراها يوميا قبل الظهر وبعده، مع زيادة عمليات التعقيم والتطهير يومى الجمعة والسبت.





وتابع الدكتور أحمد الانصارى: ان هناك تعاونا وثيقا بين أجهزة الدولة ممثلة في مديريات الرى، والزراعة،والشباب والرياضة مع الوحدات المحلية إضافة إلى مبادرة إيد وحدة ضد كورونا التي تم إطلاقها 24 مارس، يساهم فى عمليات التعقيم والتطهير لحماية مواطنى المحافظة من انتشار فيروس كورونا.





وأوضح محافظ الفيوم، أن اليوم تم تركيب أول بوابة تعقيم ذاتى بالمستشفى العام بالمحافظة، لحماية العاملين فى القطاع الطبى والمواطنين، لافتا إلى أنه سيتم خلال الفترة القادمة التوسع في تركيب بوابات التعقيم بمستشفيات المحافظة.