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حوادث

النيابة تخلي سبيل 4 أشخاص رفضوا دفن متوفى بـ"كورونا" بالإسكندرية

الأحد 12/أبريل/2020 - 06:14 م
صورة أرشيفية - جثة
صورة أرشيفية - جثة
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أحمد عبد العزيز
قررت نيابة المنتزه بالإسكندرية، اليوم الأحد، إخلاء سبيل 4 أشخاص بكفالة ألف جنيه لكل منهم، في واقعة اعتراضهم السلطات، لمنع دفن متوفى بفيروس كورونا.

تلقى قسم شرطة ثان المنتزه بلاغا يفيد تصدى أشخاص للسلطات اعتراضا على دفن جثة أحد المتوفيين بفيروس كورونا المستجد بمقابر الطابية بطريق رشيد.

وتبين من التحريات أنه أثناء نقل سيارة إسعاف جثة المدعو "أ.أ" 65 عاما، بعد وفاته بمستشفى طوسون للتأمين الصحي جراء فيروس كورونا إلى مدافن الطابية بطريق رشيد شرقي الإسكندرية، اعترضها 4 أشخاص اعتقادا منهم بتسبب الجثة في انتشار فيروس كورونا.

وألقى القبض على المتهمين الأربعة، ووجهت النيابة إليهم اتهامات بمقاومة السلطات والجهات الرسمية، وتحرر المحضر رقم 8527 لسنة 2020 جنح قسم شرطة ثان المنتزه.

وخلال تحقيقات النيابة معهم برئاسة المستشار أشرف المغربي، المحامي العام لنيابات المنتزه، اعترف المتهمين  بارتكابهم الواقعة خوفا من تسبب دفن المتوفى في انتشار فيروس كورونا.
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