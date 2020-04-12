تذليل العقبات أمام مرضى الغسيل الكلوي بقرية أبيار كفر الزيات في الغربية.. صور

أصدر الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية اليوم توجيهاته العاجلة الى الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالضرورة الوقوف على كافة معوقات تشغيل ماكينات الغسيل الكلوى المنقولة من مستشفى كفر الزيات ( بعد تحويلها للحجر الصحي كإجراء احترازي ووقائي من الإصابة بفيروس كورونا المستجد .





كما شدد محافظ الغربية على ضرورة تنفيذ قرار إنارة طريق ديما- أبيار والذى يحتاجه مرضى الكلى مساء وتهيئة أرضيته فى خلال ٢٤ ساعة ورفع كفاءة الأسانسير مستشفي ابيار لتوفير سبل الراحة للمرضى .





من جانبه أجرى وكيل وزارة الصحة جولة ميدانية رافقه خلالها كل من الدكتورة هيام أبو حمر مدير إدارة الطب العلاجي بالمديرية والدكتورة إيمان العشري مدير إدارة المعامل بالمديرية والدكتور باسم جسرها مدير المستشفى .





وأكد وكيل وكيل الوزارة أنه تواصل مع المرضي لتذليل كافة المعوقات من خلال مؤسسات المجتمع المدني ورجال الأعمال لتوفير وسائل مواصلات لنقل جميع مرضى الكلى فى جميع النوبتجيات والتمريض من كفر الزيات إلى أبيار بمواعيد محددة لرفع المشقة عن مرضى الكلى، كما تم توفير مواتير مياة توفير لرفع المياه إلى ماكينات الغسيل الكلوي.





كما وجه وكيل الوزارة بسرعة استكمال شبكة الاكسجين أو توفير اسطوانات اوكسجين لحين الانتهاء من استكمال شبكة الأوكسجين مستشفى ابيار المركزي .





كما شددت الدكتورة هيام أبو حمر على ضرورة تواجد الأطباء بصفة مستمرة داخل وحدة الغسيل الكلوي و متابعة حالة المرضى خلال جلساتهم والعمل على. محاولة حل مشكلاتهم .





وأشارت الدكتورة إيمان العشري أنه سيتم رفع كفاءة المعمل وتوفير المستلزمات متابعة التحاليل اللازمة للمرضي.