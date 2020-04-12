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رياضة

تدريبات بدنية خاصة لفرق ألعاب القوى في الأهلي

الأحد 12/أبريل/2020 - 06:15 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
أكد ياسر داوود مدير جهاز ألعاب القوى بالنادي الأهلي إن هناك برنامجا تدريبيا خاصا تم تسليمه لفرق النادي المختلفة من أجل الحفاظ على اللياقة البدنية للجميع في ظل توقف المسابقات بسبب فيروس كورونا المستجد.

وأوضح أن العاب القوى تعتمد في المقام الأول على الحالة البدنية للاعبين واللاعبات وهو ما جعل هناك اهتمام كبير بالحفاظ على معدلات اللياقة البدنية للجميع من خلال التدريبات المنزلية المكثفة والحفاظ على الوزن مع اتباع برنامج غذائي مناسب.

وألمح داوود إلى أن التركيز منصب في الوقت الراهن على العامل البدني خاصة أن ألعاب القوى تحتاج إلى إمكانات خاصة على الصعيد الفني خاصة لعبات مثل الرمح والجلة والمطرقة والتي لا يمكن ممارستها بالمنزل.

وشدد على ثقته الكاملة في قدرات اللاعبين واللاعبات بالنادي على اجتياز هذه المرحلة الصعبة والحفاظ على جاهزيتهم للمنافسات.
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