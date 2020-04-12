الأوقاف عن منع دفن الطبيبة ضحية كورونا: الرسول هب واقفا لجنازة يهودي.. فيديو

رفض الدكتور أحمد القاضي المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، أي سخرية لمصابي أو المتوفين بسبب فيروس كوفيد 19 والمعروف إعلاميا بفيروس كورونا المستجد.

وقال القاضي، في مداخلة هاتفية لقناة "الحدث اليوم"، مساء اليوم الأحد، إننا في ظرف يحتاج للتكاتف والتعاون والمودة والتراحم ولا التنمر والأنانية والمزاح، مشيرا إلى أن لابد من احترام حرمة الميت ولا لتأخير أو منع دفن ميت.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، منع دفن الميت منافي تمامًا كل القيم الدينية والأخلاقية والإنسانية، وأذكر هنا أن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم هب واقف لجنازة إنسان يهودي الديانة لأنه روح.

وأضاف الدكتور، أن ديننا يدعونا إلى إغاثة المكروب و تفريج كربته والمرض كرب من الكروب التي يحتاج فيها المريض لمن يخفف ألمه الحسية والمعنوية.