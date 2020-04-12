AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

الأوقاف عن منع دفن الطبيبة ضحية كورونا: الرسول هب واقفا لجنازة يهودي.. فيديو

الأحد 12/أبريل/2020 - 06:18 م
صدى البلد
Advertisements
عادل نصار

رفض الدكتور أحمد القاضي المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، أي سخرية لمصابي أو المتوفين بسبب فيروس كوفيد 19 والمعروف إعلاميا بفيروس كورونا المستجد.

 

وقال القاضي، في مداخلة هاتفية لقناة "الحدث اليوم"، مساء اليوم الأحد، إننا في ظرف يحتاج للتكاتف والتعاون والمودة والتراحم ولا التنمر والأنانية والمزاح، مشيرا إلى أن لابد من احترام حرمة الميت ولا لتأخير أو منع دفن ميت.

 

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، منع دفن الميت منافي تمامًا كل القيم الدينية والأخلاقية والإنسانية، وأذكر هنا أن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم هب واقف لجنازة إنسان يهودي الديانة لأنه روح.

 

وأضاف الدكتور، أن ديننا يدعونا إلى إغاثة المكروب و تفريج كربته والمرض كرب من الكروب التي يحتاج فيها المريض لمن يخفف ألمه الحسية والمعنوية.

 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

متحدث الأوقاف يوضح السبب في منع الموظفين من إنشاء صفحات على مواقع التواصل بأسماء مساجد.. فيديو

الأوقاف تكشف حقيقة منع صلاة الجمعة بسبب كورونا.. فيديو

حكم دفن مجموعة من الموتى في قبر واحد.. الأزهر يرد بالأدلة

لأول مرة.. الأوقاف: رمضان بلا تراويح هذا العام بسبب كورونا

حكم التهنئة بقدوم شهر رمضان.. المفتي يجيب

وزير الأوقاف: احترام الميت وآدميته مطلب شرعي ..ويؤكد: هذا أوان التكاتف والتراحم لا التشاحن والأنانية

ترشيحاتنا

أول رد فعل لـ عبد الله السعيد بعد انتقال أحمد فتحي إلى بيراميدز

السعودية تعلن ارتفاعا جديدا في عدد ضحايا فيروس كورونا

حنان مطاوع تنعى والدة الفنانة دنيا عبد العزيز بكلمات مؤثرة

بـ وردة في الشعر.. ريهام تتألق بإطلالة مبهجة من أحدث جلسة تصوير

شقيق المتوفاة بـ كورونا يكشف تفاصيل صادمة عن رفض أهالي الدقهلية دفن جثمانها ..فيديو

صندوق تحيا مصر يوفّر 10 أطنان مواد غذائية و2.5 طن لحوم لسكان المعتمدية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هل مرضى الربو أكثر عرضة للإصابة بـ فيروس كورونا؟.. منظمة الصحة العالمية تجيب

العشاء الأخير.. حكاية لوحة خرج فيها دافنشي عن مفاهيم المسيحية وسر عدم وضعه هالة على رأس المسيح

بمكياج جريء وفستان غريب .. سوزان نجم الدين تثير الجدل في أحدث ظهور