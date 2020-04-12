شقيق المتوفاة بـ كورونا يكشف تفاصيل صادمة عن رفض أهالي الدقهلية دفن جثمانها ..فيديو

كشف عارف عبد العظيم، الأخ الأكبر لـ شهيدة كورونا، في إحدى قرى الدقهلية، تفاصيل رفض الأهالي دفن جثمان شقيقته.





وأضاف "عبد العظيم"، أثناء مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني عبد الرحيم ببرنامج "أحلام مواطن" المذاع عبر فضائية "المحور"، أنهم فوجئوا بأهالي شبرا البهو، إحدى قرى الدقهلية، يرفضون دفن شقيقته، لافتًا إلى أنهم قاموا بالاتصال بمديرية الأمن الذين قاموا بتفريق المواطنين ودفن شقيقته.





وتابع أن المواطنين تم شحنهم بشكل كبير، خصوصًا أنهم بسطاء ولا يعلمون شيئًا.

وأوضح أن الفيروس لا ينتقل عن طريق المتوفى، منوهًا بأن الأمن بذل مجهودًا كبيرًا من أجل دفن شقيقته، مشيرًا إلى أن شقيقته كانت تحسن إلى الآخرين دائما، مضيفًا "ربنا يجعله في ميزان حسناتها".



