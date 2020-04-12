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محافظات

حق الشعب.. إزالة 3 تعديات على أملاك الدولة في الأقصر

الأحد 12/أبريل/2020 - 06:29 م
ازالة تعديات
ازالة تعديات
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شمس يونس
تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القرنة غرب الأقصر، برئاسة العميد علاء عبد الجابر، اليوم "الأحد"، من إزالة عدد 3 حالات تعدي بالبناء على أراضى أملاك الدولة بإجمالى 320 متر، وإزالة 2 شدة خشبية على أراضى أملاك الدولة بإجمالى 218 متر .

يأتى ذلك في إطار توجيهات الدولة وقرارات رئيس مجلس الوزراء، برصد مخالفات التعدي بالبناء وإزالتها في المهد بكل حزم وحسم، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وتنفيذا لتعليمات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، لرؤساء المراكز والمدن بعدم التهاون في حق الدولة والتصدي بكل حسم لتعديات البناء، على أراضي أملاك الدولة الأراضي الزراعية وإزالتها في المهد .

وأكد محافظ الأقصر، على استمرار الحملات بشكل مستمر والتصدي بكل حزم للبناء المخالف ومظاهر التعدي التي يقوم بها البعض متوهمين إنشغال الأجهزة المختلفة بمواجهة فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن المحافظة بكامل أجهزتها حريصة كل الحرص على تطبيق القانون.
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