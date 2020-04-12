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كاجوال وعلى الموضة .. شاهد 10 إطلالات خطفت الأنظار لـ داليا مصطفى في عيد ميلادها

الأحد 12/أبريل/2020 - 07:00 م
داليا مصطفى
داليا مصطفى
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حياة عبد العزيز

تحتفل الفنانة داليا مصطفى، اليوم 12 أبريل، بعيد ميلادها الـ40، حيث ولدت عام 1980، وتظهر داليا مصطفى بإطلالة تخطف الأنظار وعلى أحدث صيحات الموضة، فهي من الفنانات التي تتمتع بأختيارها للملابس المبهجة الأنيقة.

وتتألق داليا مصطفى بإطلالات كاجوال تجذب الأنظار، في تميل إلى ارتداء القطع البسيطة، مع بنطال الجينز الذي يكشف عن رشاقتها وأنوثتها.

كما تعتمد داليا مصطفى على تسريحات شعر بسيطة، فهي إما تتركه منسدلا أعلى كتفيها، أو ترفعه لأعلى بطريقة مميزة.

وتختار داليا مصطفى أن تظهر في أغلب الأوقات بدون مكياج، أو تختار اللمسات الجمالية الهادئة التي تبرز جمال بشرتها.
كاجوال وعلى الموضة .. شاهد 10 إطلالات خطفت الأنظار لـ داليا مصطفى في عيد ميلادها
كاجوال وعلى الموضة .. شاهد 10 إطلالات خطفت الأنظار لـ داليا مصطفى في عيد ميلادها
كاجوال وعلى الموضة .. شاهد 10 إطلالات خطفت الأنظار لـ داليا مصطفى في عيد ميلادها
كاجوال وعلى الموضة .. شاهد 10 إطلالات خطفت الأنظار لـ داليا مصطفى في عيد ميلادها
كاجوال وعلى الموضة .. شاهد 10 إطلالات خطفت الأنظار لـ داليا مصطفى في عيد ميلادها
كاجوال وعلى الموضة .. شاهد 10 إطلالات خطفت الأنظار لـ داليا مصطفى في عيد ميلادها
كاجوال وعلى الموضة .. شاهد 10 إطلالات خطفت الأنظار لـ داليا مصطفى في عيد ميلادها
كاجوال وعلى الموضة .. شاهد 10 إطلالات خطفت الأنظار لـ داليا مصطفى في عيد ميلادها
كاجوال وعلى الموضة .. شاهد 10 إطلالات خطفت الأنظار لـ داليا مصطفى في عيد ميلادها
كاجوال وعلى الموضة .. شاهد 10 إطلالات خطفت الأنظار لـ داليا مصطفى في عيد ميلادها
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