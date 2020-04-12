أسامة هيكل: الحكومة استهدفت العمالة غير المنتظمة بوصفها الفئة الأكثر تضررا في المجتمع

قال أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام إن الحكومة المصرية عقدت عدة اجتماعات، كما قام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بإنشاء لجان، بهدف وضع آلية لصرف المساعدات للعمالة غير المنتظمة بما يضمن راحة المواطن وسلامته، وعدم حدوث أي تكدسات في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.





وأوضح هيكل خلال مؤتمر صحفي مشترك مساء اليوم الأحد؛ للإعلان عن آليات تنفيذ مبادرة الرئيس السيسي بصرف مساعدات للعمالة غير المنتظمة لمدة 3 أشهر، أن الحكومة استهدفت العمالة غير المنتظمة بوصفها الفئة الأكثر تضررًا في المجتمع المصري ، مشيرا إلى أن الجهود التي بذلتها الحكومة للتواصل مع هذه الفئة رغم عدم وجود بيانات كافية مسجلة بشأنها.





وقال إن الهدف من المؤتمر الصحفي هو الإعلان عن آلية صرف المساعدات بشكل واضح دون لبس، درءًا لأي شائعات قد تصدر عن البعض بشأن هذا الملف، مهيبًا بجميع المواطنين المستحقين الالتزام بالآليات المعلن عنها.