بعد واقعة طبيبة الدقهلية.. الصحة توضح مراحل دفن المتوفى إثر فيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الإجراءات التي يتم اتخاذها أثناء التعامل مع الحالات المتوفاة نتيجة الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19) مشيرة إلى أن جثامين المتوفين بفيروس كورونا لا تنقل العدوى في حال تطبيق الإجراءات الوقائية .





وتشمل الإجراءات :









نقل المتوفين نتيجة الإصابة بفيروس كورونا المستجد بسيارات هيئة الإسعاف؛ بعد رفض عدد من الأهالي نقل الجثامين بسيارات نقل الموتى.





توجيه قطاع الطب الوقائي بالمديريات بالإشراف على عملية الدفن.





يجب استمرار تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية التي كانت تطبق على الحالة المتوفاة أثناء حياتها.





وتتكون عملية الدفن من أربعة مراحل:





نقل الحالة المتوفاة إلى ثلاجة المستشفى





يتم رفعها بالملاءة المحيطة بها ونقلها على "ترولي" ثم يتم تطهيرها وتنظيفها جيدًا.





مراعاة ارتداء الفريق المختص بنقل وتغسيل الحالة بارتداء عباءة سميكة تغطي الذراعين والصدر وتمتد إلى أسفل الركبة، وماسك، وقفاز يغطي العباءة حتى الرسغ، وغطاء رأس، وحذاء بلاستيكي طويل الرقبة.





الالتزام بارتداء وخلع الملابس الواقية بطريقة صحيحة وغسل الأيدي بالماء والصابون جيدًا بعد خلعها.





تغسيل وتكفين الحالة المتوفاة نتيجة الإصابة بفيروس كورونا المستجد:





يقوم الفريق المختص بتغسيل الحالة بارتداء الواقيات الشخصية، ويتم منع دخول أفراد لا حاجة لوجودهم.





وفي حالة الضرورة يجب الابتعاد عن المتوفي لمسافة أكثر من متر وارتدائهم الواقيات المناسبة مثل الماسك، والقفاز، وواقي الوجه، وغطاء للرأس، وحذاء بلاستيكي طويل الرقبة.





ضرورة تغطية أجزاء الجسم التي تحدث إفرازات بضمادات غير منفذة.





نقل الحالة المتوفاة نتيجة الإصابة بفيروس كورونا المستجد:-





يتم ذلك بعد الغسل والتكفين بسيارة نقل الموتى، أو سيارة اسعاف.





داخل كيس غير منفذ للسوائل.





يراعى أن يكون المتوفي داخل صندوق مغلق قابل للتنظيف والتطهير.





ضرورة وجود أقل عدد من الأشخاص بجانب المتوفي ويرتدون الواقيات الشخصية.





لا يتم فتح الصندوق أثناء الصلاة على المتوفي أو لأي سبب إلا عند الدفن.





نقل المتوفي داخل المقبرة:-









عند فتح الصندوق لنقل المتوفي داخل المقبرة يراعى التزام من يقوم بالدفن بارتداء الواقيات الشخصية المناسبة.

تواجد أقل عدد ممكن من الأشخاص عند إدخال المتوفي للمقبرة.





يقوم جميع الأشخاص المتوجدين بجانب المتوفي بغسل أيديهم بالماء والصابون لمدة لا تقل عن 40 ثانية أو تدليكها بالكحول.





يتم تطهير كافة الأسطح التي لامسها المتوفي بدءًا من السرير وأرداج ثلاجة حفظ الموتى وأسطح السيارة التي نقلته، وصندوق نقل الموتى، باستخدام المطهرات المعتمدة من وزارة الصحة والسكان، أو باستخدام الكلور السائل تركيز 5% ويخفف لتركيز 1:9.



