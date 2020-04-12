وزير القوى العاملة: مليون ونصف عامل غير منتظم سيبدأ صرف 500 جنيه لهم غدا

قال محمد سعفان وزير القوى العاملة، إن اللجنة التي شكلها رئيس الوزراء لتنفيذ مبادرة الرئيس السيسي لمساعدة العمالة غير المنتظمة، انتهت من وضع كل الإجراءات التي تضمن وصول المساعدات لمستحقيها بالأسلوب الذي يضمن سلامة المواطن وراحته في المقام الأول.





وأشار إلى أن الرئيس السيسي وجه بتقديم منحة قيمتها 500 جنيه لمدة 3 أشهر للعمالة غير المنتظمة، كما شدد على وجود آليات للصرف تحمي المواطن أثناء الصرف.





وتابع: "منذ ذلك الحين قمنا بفتح باب التسجيل لمدة تزيد عن أسبوعين ورصدنا تسجيل ما يقرب من 2 مليون عامل وعاملة، وبعد التدقيق والتصفية وفق معايير محددة تم الوصول إلى مليون ونصف عامل سيبدأ الصرف لهم غدًا الإثنين لمدة 4 أيام.. كما أتحنا فترة زمنية لمن لم يقم بالصرف خلال هذه الأيام بحيث يتم الصرف قبل نهاية الشهر".





جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مساء اليوم /الأحد/؛ للإعلان عن آليات تنفيذ مبادرة الرئيس السيسي بصرف مساعدات للعمالة غير المنتظمة لمدة 3 أشهر.