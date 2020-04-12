خالد الجندى يشيد بمواطن تبرع بمقبرتين لدفن شهداء كورونا

أشاد الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، بتاجر قطع غيار سيارات، بعدما قال له إنه تبرع بمقبرتين اشتراهما لدفن ضحايا فيروس كورونا المستجد.





وقال الجندي، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الأحد: "جدعان أوي المصريين، سمع اللي حصل في قرية شبرا البهو، وكان مشتري مقبرتين بكر وكبار داخلين على مليون جنيه، تربة ترد الروح".





وأضاف الجندي: "قلبه اتحرك بالشفقة والاحترام والحب والجدعنة، وقال والله العظيم التربتين دول هيطلعوا لله، أي حد يشترط متوفى بسبب كورونا لازم يتدفن فيها، والمقبرتين موجودين تحت تصرف محافظة القاهرة بإذن الله".







