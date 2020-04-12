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ديني

خالد الجندى يشيد بمواطن تبرع بمقبرتين لدفن شهداء كورونا

الأحد 12/أبريل/2020 - 06:51 م
الشيخ خالد الجندي
الشيخ خالد الجندي
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محمد صبري عبد الرحيم
أشاد الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، بتاجر قطع غيار سيارات، بعدما قال له إنه تبرع بمقبرتين اشتراهما لدفن ضحايا فيروس كورونا المستجد.

وقال الجندي، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الأحد: "جدعان أوي المصريين، سمع اللي حصل في قرية شبرا البهو، وكان مشتري مقبرتين بكر وكبار داخلين على مليون جنيه، تربة ترد الروح".

وأضاف الجندي: "قلبه اتحرك بالشفقة والاحترام والحب والجدعنة، وقال والله العظيم التربتين دول هيطلعوا لله، أي حد يشترط متوفى بسبب كورونا لازم يتدفن فيها، والمقبرتين موجودين تحت تصرف محافظة القاهرة بإذن الله".

وكان الشيخ خالد الجندي، رأى أن سبب الفيروسات ووجود فقراء جياع هو بخل بعض الأغنياء، مؤكدًا أن البخل أمر منهي عنه في الشرع، موجهًا رسالة، قائلًا "يا غني ياللي ربنا ميسرهالك، رزق هؤلاء الناس الفقراء عندك". 

وأضاف الجندى، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع على فضائية "dmc": "كل واحد غني مسئول عن الفقراء في عائلته، وكل صاحب عمل مسئول عن البحث عن العمال ودفع مرتابتهم". 

وأشار إلى أن هناك سيدة كانت لا تمتلك من الحياة إلا معاشها، وكانت تعاني من المرض، فأنقصت من دوائها لتدفع صدقة للفقراء والمساكين. 


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وواصل:  إن إطعام الطعام هي أسهل وسيلة يمكن أن يفعلها الإنسان الذي يريد التقرب إلى الله تعالى، مستهدًا بقول الله تعالى: "أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ؛ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ؛ أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ؛ ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آَمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ؛ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ" (البلد:14-18).

واستدل بما روي عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ: عَلِّمْنِي عَمَلًا يُدْخِلُنِي الْجَنَّةَ فَقَالَ: «...أَعْتِقِ النَّسَمَةَ وَفُكَّ الرَّقَبَةَ» فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَوَلَيْسَتَا بِوَاحِدَةٍ؛ قَالَ: «...فَإِنْ لَمْ تُطِقْ ذَلِكَ فَأَطْعِمِ الْجَائِعَ وَاسْقِ الظَّمْآنَ...» (رواه أحمد).


وأكمل: أن إطعام الطعام من أسباب دخول الجنة: عن عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، وَصِلُوا الْأَرْحَامَ، وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ» (رواه الترمذي).

وتابع: "لازم عربون محبة وعنوان التزام وطلب، دمغة طلب، وهي عمل صالح نتقرب به إلى الله، ودلوقتي مفيش أفضل من الإطعام خاصةً أننا بنعيش على الأيام الصعبة، وده مهم جدًا في الإسلام، وإنك تأكل الناس يبقى انت كده فهمت الدين الصح".

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