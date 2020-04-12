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تكنولوجيا

للوقاية من عدوى كورونا.. خطوات لتنظيف جراب هاتفك

الأحد 12/أبريل/2020 - 07:47 م
للوقاية من عدوى كورونا..
للوقاية من عدوى كورونا.. خطوات لتنظيف جراب هاتفك
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شيماء عبد المنعم
أظهرت الدراسات العلمية أن هناك ما يصل إلى 17000 سلالة بكتيرية على الهاتف المحمول، أي أكثر بعشرة أضعاف من عدد الجراثيم بمقعد المرحاض، وفي الوضع الذي يعيشه العالم بسبب فيروس كورونا، يجعل الهاتف الذكي أداة فعالة لنقل وانتشار الفيروس التاجي الجديد، لذا من الأفضل اتخاذ تدابير الوقاية اللازمة من أجل تنظيف جراب هاتفك.


وبحسب ما ذكره موقع "mashable"، لا يحمل معظم مالكي الهواتف الذكية أجهزتهم دون جرابات لحفظها، لذا نقدم إليك كيفية تنظيف جرابات الموبايل استنادا للمادة المصنوع منها.


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أولا: الجراب البلاستيك:

1. امزج ملعقة كبيرة من كلور التبييض لكل كوب ماء، وانقع جراب الموبايل المصنوع من البلاستيك في المحلول لمدة من 5 إلى 10 دقائق.

2. افرك الجراب جيدا باستخدام إسفنجة أو قطعة قماش للتخلص من الأوساخ والبقع، واستخدم فرشاة الأسنان للوصول إلى الأماكن التى يصعب الوصول إليها.

3. اشطفه جيدا بالماء، وجففه بمنشفة نظيفة، واتركه ليتم جفافه في الهواء لمدة ساعة قبل وضع الهاتف فيه مرة أخرى، فيما بعد طهر الغلاف الخارجي للجراب بمطهر أسبوعيا، واستخدم كلور التبييض مرة كل شهر. 
Germs live here.

ثانيا: الجراب السيليكون والمطاط:

1. أضف كمية بسيطة من صابون الأطباق، إلى وعاء به ماء ساخن واخلط جيدا. 

2. اغمر إسفنجة أو قطعة القماش في المحلول واستخدمها لتنظيف الجراب، واستخدم فرشاة الأسنان للوصول إلى كل زاوية وركن.

 3. إذا لم تتمكن من التخلص من البقع بهذه الطريقة، يمكنك استخدام صودا الخبز، رش القليل من مسحوق الصودا فوق البقع، وافركها جيدا بفرشاة أسنان مبللة بالماء، واتركه على الجراب لمدة 5 دقائق ثم افركه جيدا.

4. اشطف الجراب بالماء، وجففه جيدا، واتركه في الهواء لمدة نصف ساعة قبل إعادة استخدامه. 
No matter how pretty the case, it's still covered in bacteria.

ثالثا: الجراب الجلدي:

1. اخلط الماء الدافئ وصابون اليد في وعاء، ولا تضع المحلول مباشرة على الجراب. 

2. اغمس قطعة من القماش في المحلول، واعصرها لتصبح رطبة فقط، وامسح بها الجراب جيدا. 

3. استخدم قطعة قماش أخرى جافة ونظيفة للتخلص من الماء الزائد، وجففه جيدا، واتركه في الهواء لمدة نصف ساعة قبل إعادة استخدامه. 
High maintenance AF
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