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أخبار البلد

حالة وحيدة تمنع صرف الـ 500 جنيه للمستحق من العمالة غير المنتظمة

الأحد 12/أبريل/2020 - 06:53 م
وزير التموين
وزير التموين
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أ ش أ
أكد الدكتور علي مصيلحي أن الحكومة المصرية استهدفت حماية المواطن في ظروف استثنائية عن طريق التكاتف والتكافل مع العمالة غير المنتظمة، موضحًا أن الحكومة تقف مع المواطن في مواجهة هذه الظروف غير التقليدية.

وقال مصيلحي إن عملية تصفية البيانات المسجلة استهدف استبعاد تكرار التسجيل وإدخال بيانات مغلوطة أو غير كاملة، وكذلك استبعاد بعض المستفيدين من منصات أو مبادرات حكومية أخرى، مشيدًا بالمجهود العظيم الذي بذلته هيئة الرقابة الإدارية في تدقيق البيانات ومراجعتها. 
وشدد مصيلحي على أنه لن يتم صرف المساعدة للمواطن المستحق إذا توجه لمنفذ غير المحدد له أو في موعد غير المحدد له، موضحًا أن هذا الإجراء يستهدف منع تكدس المواطنين في ظل تفشي مرض كورونا المستجد.

وأشار إلى أن الدولة المصرية أتاحت أكثر من 6 آلاف منفذ لخدمة المواطن خلال أربعة أيام، مطالبًا المواطن بالتعاون والالتزام بالمواعيد والأماكن المحددة له.
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