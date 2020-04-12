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رياضة

نجم مانشيستر يونايتد يكشف الفارق بين رونالدو وميسي

الأحد 12/أبريل/2020 - 07:00 م
صدى البلد
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عمر سلامة
تحدث ريو فرديناند، مدافع مانشستر يونايتد ومنتخب إنجلترا السابق، عن صعوبة اللعب أمام رونالدينيو وليونيل ميسي، أيقونتي برشلونة الإسباني.

وقال فرديناند، في تصريحات نقلتها صحيفة "مترو" الإنجليزية: "ميسي كان قاتلًا، بينما رونالدينيو خيالي، إنه ساحر تمامًا".

وأضاف: "لكن ميسي، كان يفعل كل ذلك وسينتهي الأمر معه بهدف أو أسيست".

وتابع: "أفضل فريق واجهته؟ برشلونة، لقد لقنونا درسًا كبيرًا في ويمبلي (نهائي دوري أبطال أوروبا 2011)".

وأتم: "كنت واقفا هناك أشاهدهم يرفعون الكأس، ثم التفت إلي جيجز وسكولز وقلت لهما ويدي على فمي، أشعر بالحرج، لقد فعل ميسي ما يريده دون أن يعيقه أحد".
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