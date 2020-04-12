نجم مانشيستر يونايتد يكشف الفارق بين رونالدو وميسي

تحدث ريو فرديناند، مدافع مانشستر يونايتد ومنتخب إنجلترا السابق، عن صعوبة اللعب أمام رونالدينيو وليونيل ميسي، أيقونتي برشلونة الإسباني.





وقال فرديناند، في تصريحات نقلتها صحيفة "مترو" الإنجليزية: "ميسي كان قاتلًا، بينما رونالدينيو خيالي، إنه ساحر تمامًا".





وأضاف: "لكن ميسي، كان يفعل كل ذلك وسينتهي الأمر معه بهدف أو أسيست".





وتابع: "أفضل فريق واجهته؟ برشلونة، لقد لقنونا درسًا كبيرًا في ويمبلي (نهائي دوري أبطال أوروبا 2011)".





وأتم: "كنت واقفا هناك أشاهدهم يرفعون الكأس، ثم التفت إلي جيجز وسكولز وقلت لهما ويدي على فمي، أشعر بالحرج، لقد فعل ميسي ما يريده دون أن يعيقه أحد".