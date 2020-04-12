بعد انضمام أحمد فتحي .. بيراميدز يكرر سيناريو السيدة العجوز

أعلن نادي بيراميدز أمس تعاقده مع أحمد فتحي لاعب النادي الأهلي، الذي ينتهي عقده مع النادي الأحمر بنهاية الموسم الجاري (2019-2020)، ليُسدل الستار على مصير اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





ونشر الحساب الرسمي لبيراميدز على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" فيديو يعلن من خلاله ضم أحمد فتحي بطريقة مبتكرة، حيث كشف عن "الجوكر" -كما يُلقب اللاعب- في لعبة الورق وكتب بالإنجليزية "تحدث بالفعل".





وبعد انضمام الجوكر لفريق بيراميدز يصبح بذلك الفريق بين صفوفه 7 لاعبين تخطوا سن الثلاثون عاما، وهم عبد الله السعيد والمهدي سليمان وعلي جبر ومحمد فاروق ورجب بكار ودودي الجباس بالإضافة إلى أحمد فتحي.





وقد يسير الفريق السماوي على خطى السيدة العجوز نادي يوفينتوس الإيطالي حيث يمتلك هو الأخر عدة لاعبين قد تخطوا سن الثلاثين عاما وتشمل كريستيانو رونالدو وهيجواين وبونوتشي وكيلليني وغيرهم.





يذكر أن اللاعب صاحب ال 34 عاما توج بالعديد من البطولات وحقق العديد من الإنجازات الفردية طوال 12 عاما مع النادي الأهلي.