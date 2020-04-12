خالد الجندي يرتدي قناعا للوقاية من كورونا.. ويشيد بوزارة الأوقاف

ارتدى الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، قناعا واقيا من نقل عدوى فيروس كورونا، من إنتاج شركات وزارة الأوقاف، مشيرا إلى أن هذا القناع أفضل كثيرا من الكمامة.

وأضاف الجندى، خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الأحد، "أنا ارتدى هذا القناع، لأنه جيد ويحمى بصورة كبيرة، وعمل وطنى شريف من إحدى الشركات التابعة ووزارة الأوقاف، وأيضا تقضى على مشكلة نقص الكمامات، وتقى من انتشار العدوى".











