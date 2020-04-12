منسي الأسطورة .. أمير كرارة يشارك الجمهور صورة من مسلسل الاختيار .. شاهد

نشر الفنان امير كرارة صورة من كواليس مسلسله الجديد " الاختيار " من خلال خاصية "ستورى" على حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " إنستجرام " .













وظهر كرارة وهو يرتدى زى القوات المسلحة وعلق قائلا " رمضان ٢٠٢٠ الاختيار منسي الأسطورة".









مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة، أحمد العوضي، دينا فؤاد، إسلام جمال، وعدد من ضيوف الشرف منهم صلاح عبد الله ومحمد ‏إمام وآسر ياسين ومحمد رجب وإياد نصار، تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي.









تدور أحداث المسلسل حول قصة وفاة العقيد أحمد المنسي، ‏قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في الهجوم الإرهابي، جنوب رفح عام 2017، وقصة خيانة الإرهابي ‏هشام العشماوي الذي انضم لتنظيم داعش.‏







