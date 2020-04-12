منسي الأسطورة .. أمير كرارة يشارك الجمهور صورة من مسلسل الاختيار .. شاهد

نشر الفنان امير كرارة صورة من كواليس مسلسله الجديد " الاختيار " من خلال خاصية "ستورى" على حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " إنستجرام " .
وظهر كرارة وهو يرتدى زى القوات المسلحة وعلق قائلا " رمضان ٢٠٢٠ الاختيار منسي الأسطورة".
مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة، أحمد العوضي، دينا فؤاد، إسلام جمال، وعدد من ضيوف الشرف منهم صلاح عبد الله ومحمد إمام وآسر ياسين ومحمد رجب وإياد نصار، تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي.
تدور أحداث المسلسل حول قصة وفاة العقيد أحمد المنسي، قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في الهجوم الإرهابي، جنوب رفح عام 2017، وقصة خيانة الإرهابي هشام العشماوي الذي انضم لتنظيم داعش.