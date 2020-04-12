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منوعات

حيدر أبو شديد.. كيف يواجه شمشون العرب فيروس كورونا؟.. تفاصيل

الأحد 12/أبريل/2020 - 08:26 م
صدى البلد
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احمد شريف

بالرغم من قدراته الخارقة والعالية التي تميزه عن باقي أقرانه، كشف حيدر ابو شديد الملقب بشمشون العرب ، أنه يلتزم منزله منذ بداية الحظر بعد تفشي فيروس كورونا، لافتا الى أنه فور إعلان الحظر بالبلاد التزم به وقرر عدم النزول إلا في الضرورة القصوى.



وأوضح شمشون العرب في حديثه لموقع "صدى البلد"، أن المعركة الآن معركة مناعة ضد الفيروس، لافتا إلى أن من لديه مناعة قوىة سيكون قادرا على البقاء ومقاومة المرض.



وقال حيدر، ان هذا المرض لعين لم يترك أحدا لا ملوكا ولا رؤساء، مشيرا إلى أن الجميع معرض لهذا المرض مهما كانت قوته وصلابته بما فيهم هو، لافتا إلى أن الموت يدرك الشخص في أي وقت وليس له ميعاد.



ونصح شمشون العرب المواطنين بالتزام منازلهم دون الخروج منها، إلا في الحالات الضرورية للحفاظ على سلامتهم والوقاية من المرض المتفشي بالعالم.



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