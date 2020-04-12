ليلى زيدان تكتب: عفويا .. نحنُ لسنا هؤلاء

عبر كل العصور سجل التاريخ بأحرف من نور تصدى مصر وشعبها للكثير من الأزمات والتحديات والتى نجحت فى إدارتها وفقًا لمنهج متكامل يعتمد على الوعى ويستند الى الأسلوب العلمى والإدارة الجادة وسرعة التحرك على مختلف المحاور والتصدى لأية أزمات ومعالجة كل التداعيات التى تنتج عنها دون تراخٍ أو تهوين .









وبالأمس حدثت واقعة غريبة على المجتمع المصري بأكمله وهى تجمهر عدد من الأهالي فى قرية شبرا البهو فريك بمركز أجا محافظة الدقهلية ومنعهم دفن جثمان طبيبة متوفاه نتيجة إصابتها بكورونا ، واعتراضهم طريق سيارة الإسعاف التى تحمل الجثمان لمنع دخولها إلى المقابر الخاصة بأهل زوجها في قريتهم.









ورفضوا نزول الجثمان من السيارة للدفن ، وحاول الأمن وعدد من مسؤولي الإدارة الصحية بأجا اقناع الأهالي بأنه لا توجد خطورة من دفن الجثمان إلا أن الأهالي أصروا على عدم دفنها وطالبوا بدفنها بقرية ميت العامل المجاورة لها ومسقط رأس المتوفاة وبعد تدخل قيادات الأمن والمحافظة والصحة تم دفن الجثمان بالقرية.









فتنةً من نوعٍ جديد غريبة على المجتمع المصرى بأكمله والذى يعرف بوعيه وشهامته وتكاتفه معًا فى المواقف الصعبة ومساندته لبعضه البعض وخاصة إذا كان الموقف إنسانيًا مثل هذا .









وإذا أردنا تفسيرًا لما حدث فإن تفسيره الوحيد هو أن أهل الشر ومروجى الفتن والشائعات قاموا بنشر الإشاعات حول خطورة دفن الطبيبة بالقرية مما سيتسبب بنشر الفيروس وإصابته لعدد كبير من سكانها مما أصاب البعض منهم بالخوف والفزع ونتج عن ذلك واقعة أمس .









إن هذا الفعل المشين لا يمثل المصريين بأية صورة فالشعب المصرى معروف بشهامته وبتقديره الشديد ومنذ بداية أزمة كورونا وما قبلها للأطباء تلك الفئة التى تضع نفسها الأن خط الدفاع الأول فى مواجهة هذا الفيروس اللعين وتتصدى له نيابةً عن الشعب المصرى بأكمله ولا تسعني الكلمات أن تعبر عن مقدار الحب والتقدير والإمتنان الذي يُكن لهم من كافة أفراد الشعب وطوائفه وهذا ما تمثل فى سرعة تحرك كافة الجهات المعنية تجاه التصدى لما حدث فتم القبض على هؤلاء مثيرى الشغب والذين تسببوا فى الواقعة وأمر النائب العام بفتح التحقيق فورًا فى الواقعة وأمر محافظ الدقهلية بتسمية مدرسة بالقرية بإسم الطبيبة الشهيدة كي تُخلد ذكراها الطيبة فى القرية مدى الحياة .









ولا يتبقى إلا أن نرى دورًا أكبر للإعلام والمؤسسات الدينية الكبرى مثل الأزهر الشريف فى توعية الناس بشكل أكبر وخصوصًا فى القرى البعيدة والمراكز لوأد الفتن والشائعات فى مهدها ونشر التوعية من الجانب الصحي والدينى للمواطنين .







