نقابة الصحفيين تدين حكم الحوثيين بإعدام 4 صحفيين وتطالب المجتمع الدولي بالتدخل العاجل

أدانت رابطة الشئون الافريقية والعربية بنقابة الصحفيين المصرية العبث بحياة الصحفيين في اليمن وإطلاق احكام الإعدام بحق أربعة منهم بتهم لا تستند الي أي قوانين دولية او عربية.





واستنكرت الرابطة في بيان لها اليوم الحكم الذي صدر امس من محكمة خاضعة للحوثيين ضد الصحفيين الأربعة، واصفة إياه بالجريمة النكراء في حق الصحافة باليمن والعالم العربي ومحاولة يائسة لقتل كل صوت يعارض هذه الجرائم الحوثية التي لا تعرف معني الكلمة وحرية الرأي وتريد ان ينساق اليمنيين خلفهم من خلال الإرهاب والإعدام بحق الصحفيين الأبرياء.





وطالبت الرابطة المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والصحفية في العالم اجمع بالتضامن مع هؤلاء الصحفيين والضغط علي النظام الحوثي للإفراج الفوري عنهم فالصحفيين هم المدافعون عن حرية الرأي والتعبير في كل بقاع العالم.





وقال الدكتور احمد عبداللاه فارس امين عام الرابطة، إن حكم الإعدام، الذي أصدرته محكمة تابعة للحوثيين في صنعاء، على أربعة صحفيين بتهمة التجسس، ليس له أي شرعية قانونية وصدر من سلطة غير شرعية تسيطر علي البلاد بقوة السلاح.





وأضاف "فارس" أن الصحفيين الذين تم الحكم عليهم بالإعدام بعد خمس سنوات من اعتقالهم كل مااقترفوه هو حملهم لسلاح الكلمة في مواجهة الرصاص والدم الذي يصوبه الحوثي في جبين اليمنيين.





ودعا الصحفيين في الوطن العربي للاضطلاع بواجبهم التضامني مع زملاءهم اليمنيين والوقوف يد بيد مع نقابة الصحفيين اليمنيين في الإجراءات والخطوات التي ستتخذها من اجل الإفراج عن صحفيين كل جرمهم هو المهنية والمصداقية في كشف حقائق مايحدث في اليمن.