د.مروة شعير تكتب: سلوكك الغذائي ترمومتر مناعتك

انتشر مؤخرا أثناء فترات الحظر على السوشيال ميديا وصفات من المخبوزات والمعجنات والحلوي، ولوحظ اقبال كبير من البيوت المصريه على تصنيع هذه المنتجات في المنزل مما له بالغ الاثر في اضعاف جهازنا المناعي لأن هذه الاطعمه تتسبب في زيادة الوزن مما يترتب عليه العديد من الامراض كذلك تؤدي هذه الاغذيه الي ارتفاع مستوى جلوكوز الدم وكلها تضعف الجهاز المناعى.









تناولنا ايضا للاغذية المقلية واللحوم المصنعة والاغذية نصف الجاهزه يتسبب في اضعاف جهازنا المناعي.









تناول السكريات والاغذيه المحتويه علي الكراميل والشيكولاته الحلوه والمياه الغازيه والعصائر الصناعيه تؤدي الي اضعاف الجهاز المناعي والعديد من الامراض.









كما يجب تجنب المسليات والمكسرات المملحة والجبن واللحوم المملحه وكذلك المخللات.







