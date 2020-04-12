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ساحة رأي

د.مروة شعير تكتب: سلوكك الغذائي ترمومتر مناعتك

الأحد 12/أبريل/2020 - 07:52 م
صدى البلد
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انتشر مؤخرا أثناء فترات الحظر على السوشيال ميديا وصفات من المخبوزات والمعجنات والحلوي،  ولوحظ اقبال كبير من البيوت المصريه على تصنيع هذه المنتجات في المنزل مما له بالغ الاثر في اضعاف جهازنا المناعي لأن هذه الاطعمه تتسبب في زيادة الوزن مما يترتب عليه العديد من الامراض كذلك تؤدي هذه الاغذيه الي ارتفاع مستوى جلوكوز الدم وكلها تضعف الجهاز المناعى.


تناولنا ايضا للاغذية المقلية واللحوم المصنعة والاغذية نصف الجاهزه يتسبب في اضعاف جهازنا المناعي.


تناول السكريات والاغذيه المحتويه علي الكراميل والشيكولاته الحلوه والمياه الغازيه والعصائر الصناعيه تؤدي الي اضعاف الجهاز المناعي والعديد من الامراض.


كما يجب تجنب المسليات والمكسرات المملحة والجبن  واللحوم المملحه وكذلك المخللات.


كذلك تناول كميات كبيره من الكافيين كالشاي والقهوه والنسكافيه ..الخ تسبب تأثيرا عكسيا يؤدي الى اضعاف الجهاز المناعي.


عدم الاهتمام بتناول وجبة افطار متوازنه تحتوي على الكربوهيدرات والبروتين والفيتامينات والاملاح المعدنيه تضعف الجهاز المناعي بصوره كبيره.. كذلك افتقار وجباتنا الغذائيه اليوميه  لمصادر البيتا جلوكان كالشعير والشوفان  والفريك، ومصادر البروبيوتك كالزبادي والالبان المتخمره والكرنب المتخمر، وتناولنا للمبيضات في الشاى والقهوه لها قدرة أيضا في اضعاف جهازنا المناعي.
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