بعد تنمر أهالي شبرا البهو.. برلمانية تطالب بإطلاق حملات توعية

أنتقدت ماجدة نصر عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، اساليب التنمر التى شهدتها الفترة الاخيرة، ضد الجيش الابيض، مؤكدة أن الجيش الابيض هو خط الدفاع الاول والحماية ومن يقوم بالتنمر عليهم ينبغي ان ياخذ العقاب المناسب.





واكدت "نصر" فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن المشهد الاخيرة الذى شهدته قرية شبرا البهو بشأن عدم السماح لدفن جثت شهيدة الكورونا يؤكد أن هناك عدد كبير من المواطين ليس لديهم وعى ولا ثقافة وينبغي اطلاق حملات توعية خاصة بشأنهم.





وأشارت عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بالبرلمان، أن حملات التوعية ينبغي ان تشتم على توضيح جهود الجيش الابيض فى التصدي للفيروسات إضافة الي توضيح عدم خطورة دفن ضحايا فيروس كورونا علي الاحياء





وكان ذلك بعد أن أصدرت النقابة العامة للعلوم الصحية، بيانا هاما اليوم، بشأن الفريق الطبى والتنمر به حيا أو ميتا، وقالت النقابة: لانزل حتى الآن فى عمق ازمة كورونا، ويحمل الفريق الطبى بشكل عام من علوم صحية وأطباء وتمريض وإداريين، على عاتقهم عبء المواجهة بالجسد والروح، واضعين ضمائرهم نصب أعينهم، ولذلك أطلقت الدولة المصرية عليهم الجيش الأبيض المصرى، وما كان هذا الفريق يحتاج لمثل هذه الأزمة فى العالم كله، لكي يعيد تعريف البشر عليه، وهم من أعطاهم الله نعمة المساعدة، من أجل حيوات أخرى سليمة ومتعافية بين البشر.





وبعد وقت وجيز جدا من بداية الأزمة الحالية، أصبح يشار إلى الجيش الأبيض المصرى، على أنهم ناقلو الوباء فى حياتهم، بل ورفض دفن من يتوفى منهم أو ذويهم في حالة الوفاة بسبب كورونا، وأخرها خروج أهالي قرية "شبرا البهو" بمركز أجا بالدقهلية اليوم السبت، لرفض دفن جثمان طبيبة أصيبت بسبب كورونا للمقابر، وهو أمر متكرر الحدوث، وتساءلت النقابة: هل يعقل أن يحدث ذلك من المصريين تجاه الجيش الأبيض الذي يدافع عنهم ضد وباء كورونا؟، وهم من جاهدوا واقتطعوا من راحتهم وصحتهم وحقوق بيوتهم وأولادهم لتعرضون للموت من أجلهم، بل ويلقون حتفهم من أجلهم، ثم يلفظهم المواطنون "ميتين".



