بعد اكتشاف حالة مصابة بكورونا .. كيف يقضي أهالي قرية بني عليم حياتهم؟..تفاصيل

عقب اكتشاف مستشفي بلبيس بمحافظة الشرقية حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد وقيام الطاقم الطبي بعزل الحالة في أحدي مستشفيات العزل بمدينة قها حرص موقع صدي البلد علي رصد كيف يقضي أهالي قرية بني عليم في بني سويف مسقط رأس الحالة يومهم؟.





ففي البداية أكد "أحمد محمد" أحد أهالي القرية انه عقب أكتشاف مستشفي بلييس لحالة مصابة بالفيروس من أبناء القرية تواجدت معدات وأدوات التعقيم من رئاسة مدينة بلبيس ومديرية الصحة وتم تعقيم جميع شوارع القرية وفرض الحجر المنزلي لسكان الشارع المتواجد به منزل المصاب.





واستكمل أهالي القرية حديثهم لموقع "صدي البلد" انه قام مجموعة من شباب القرية بتوفير أدوات تطهير وتعقيم وبالفعل تم رش جميع الأماكن والشوارع بالقرية بالإضافة إلى توفير مجموعة من الشنط التي تحتوي علي مواد عذائية وتم توزيعها علي المتضررين من القرارات التي اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.





ومن جانبها فقد دفعت محافظة الشرقية ، بسيارات محملة بالمواد الغذائية وأدوات التعقيم والتطهير لقرية بني عليم دائرة المركز عقب ظهور حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد.





وتم توفير كراتين مواد غذائية والسلع الأساسية للأسرالتي أجري العزل لها وتحديدا سكان 8 عمارات بالقرية المتواجدين بذات الشارع الساكن به المصاب بفيروس كورونا تحسبا لحين الأنتهاء من أعمال المسح الطبي لهم.





فيما أكد أهالي المنطقة انه من المقرر أن يتم أعمال التعقيم والتطهير للقرية كاملة وذلك للمرة الثانية عقب الأشتباة في أصابة أحد أبنائها كأجراء احترازي للوقاية من انتشار الفيروس.





ومن جانبه فقد أكد اللواء "سامي علام" رئيس مركز ومدينة بلبيس انه تم الدفع بمعدات التطهير والتعقيم لقرية بني عليم دائرة المركزبالتنسيق والتعاون مع مديرية الشئون الصحية بالمحافظة ومديرية أمن الشرقية وتم تعقيم جميع العمارات والمنازل الموجودة بذات الشارع الساكن به الفرد المصاب.





وأضاف"علام" في تصريحات خاصة لمواقع صدي البلد انه تم فرض العزل المنزلي لـ 8 عمارات موجودة بذات الشارع بالتعاون مع الأجهزة الأمنية بالمركز وأجراء الفحص الطبي للمخالطين للحالة وظهرت نتائجهم سلبية .





وأشار رئيس مركز ومدينة بلبيس الي انه تم توجيه فرق تعقيم للمساعدة في عملية تطهير وتعقيم مستشفي بلبيس عقب أكتشاف حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد ونقلها الي احد مستشفيات العزل بمدينة قها.





كانت أدارة مستشفي بلبيس بمحافظة الشرقية أكتشفت أمس السبت حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد وعلي الفور تم عزلها في أحدي مستشفيات العزل بمدينة قها وتم تعقيم المستشفي كأجراء أحترازي لمواجهة أنتشار فيروس كورونا المستجد.